Нидерландия: Тежък вот и санитарен кордон за Герт Вилдерс

29 октомври 2025, 09:37 часа 379 прочитания 0 коментара
Започнаха предсрочните парламентарни избори в Нидерландия, които се смятат за барометър за силата на крайната десница в Европа. Всички погледи са насочени към представянето на антиислямския подстрекател Герт Вилдерс, лидер на Партията на свободата.

Проучванията показват, че резултатът от предсрочните избори е твърде оспорван, а Вилдерс води с малка преднина пред три други партии от центъра и левицата, предаде АФП.

Независимо от резултата, е малко вероятно Вилдерс да стане министър-председател, тъй като всички други партии са изключили възможността да работят с него в коалиция, след като той доведе до падането на предишното правителство през юни в спор по въпроса за имиграцията.

Развръзката е във втория

Според анализатори е по-важно кой ще бъде втори на гласуването, отколкото първи, тъй като това може да реши кой ще сформира следващото правителство. Дори ако партията на Вилдерс спечели, следващото холандско правителство е по-вероятно да дойде от лявоцентристкия или дясноцентристкия.

Секциите отвориха в 07:30 часа местно време. Желаещите да упражнят правото си на глас могат да го направят до 21:00 часа.Цели 15 партии се очаква да спечелят място в 150-местният парламент.

Холандците преживяха няколко кризи, като най-сериозна за страната е жилищната. Всички партии обещават, че ще се справят с нея. Хората в Нидерландия се оплакват още от покачаването на цената на живота и на разходите за здравеопазване, както и от пренаселените бежански центрове.

Спасиана Кирилова
