Нито един произведен самолет в Русия през 2022 година: Путин пита къде са договорите? (ВИДЕО)

Думите на Путин касаят факта, че през 2022 година не е сключен нито един договор с руска компания за производство на пътнически самолет.

Казаното е поредното потвърждение на нещо до болка известно на всеки с една мозъчна клетка в главата – че войната, подпалена от Путин в Украйна, ще има изключително тежки последици за Русия в дългосрочен план.

Осъзнаване в Русия: Зависим от Запада за техника. Израелска техника намерена в ирански дрон - украински данни

Russian aviation industry didn't receive a single contract to produce a passenger plane in 2022. pic.twitter.com/9xwHYTBC3X

