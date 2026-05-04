Кола се вряза в тълпа в Лайпциг, има загинали и ранени (ВИДЕО)

04 май 2026, 19:54 часа 1313 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages.com
Най-малко двама души загинаха, а няколко са ранени, след като кола се вряза в тълпа в източногерманския град Лайпциг в понеделник следобед, съобщиха местните власти, цитирани от Би Би Си. Нападателят е задържан, съобщи кметът на града Буркхард Юнг. Мотивите му все още не са известни.  

По информация на началника на пожарната Аксел Шух ранените са 22-ма, двама от които сериозно. Приблизително 40 пожарникари и 40 парамедици са на мястото на инцидента, заедно с два хеликоптера. Полицията потвърди, че кола е блъснала няколко души в централната част на улица „Гримайше щрасе“, преди да потегли.

Елин Димитров Редактор
