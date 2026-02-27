Сигурен начин да проверите състоянието на дърветата преди пролетта

До края на зимата ще стискаме палци нашите оголени дървета и храсти да издържат на сезонните крайности и всякакви късни студове. По време на това „тихо“ време в пейзажа може да е трудно да различите спящо растение от мъртво.

Още: Засадете тези 7 растения през март и ще се радвате на приказна градина цяло лято

Покоят е еволюционна тайна сила като техника за оцеляване на растенията за запазване на ресурсите по време на сезонни вариации. Температурата и недостигът на ресурси водят до периода на почивка след активния вегетационен период.

Този възстановителен латентен период позволява почивка, преди да започне нов растеж, цъфтеж и плод (размножаване). Докато чакаме пролетта в хладен климат, е предизвикателство да направим разлика между дърво или храст, които са в латентно състояние, или такива, които не са оцелели през зимата. Тук ще изследваме визуални и физически знаци, които да търсим.

Огъване или счупване?

Изследването на стъблата е лесен начин да се определи дали дървото или храстът е спящо или мъртво – или може би частично повредено. Здравите стъбла са гъвкави със степен на отскачане.

Още: Все още не е късно: 8 растения, които трябва да подрежете през февруари

Изберете малко стъбло, за да проверите качеството му. Ако клонът е крехък и се чупи лесно под хватката ви, не е жизнеспособен за растеж. Вътрешната тъкан ще бъде суха и кафява на цвят. Живото стъбло предлага гъвкавост и въпреки че може да се огъне или счупи под натиск, вътрешността ще бъде ясна и бяла или зелена. Твърдите стъбла показват, че влагата е налице и тече през тъканите.

Ако имате мъртви стъбла, това не означава, че цялото дърво или храст е мъртво. Дървесните храсти като хортензия и рози могат да изсъхнат от зимните условия. Зимните щети могат да се изолират до няколко разклонения или да обхващат цялата корона, въпреки че корените може да са живи. Тествайте стъблата и ги отрежете до здравословен растеж в края на зимата (или до земята, ако всички части на стъблото са сухи). Изчакайте да видите дали с настъпването на пролетта от короната се появява нов растеж.

Още: Преди да купите още тор, направете този 5-минутен тест на почвата

Някои видове се появяват бавно и изискват топъл въздух и температури на почвата, така че им дайте време да изскочат, преди да ги издърпате. Ако всички клони на едно дърво са мъртви, то вероятно няма да се възстанови. Ако корените са живи, те могат да пуснат издънки, които водят до отслабена форма в дългосрочен план.

Скреч тест

Друг прост метод за проверка дали едно дърво или храст е мъртво или спящо е тест за надраскване. С помощта на чисти ножици, острие или нокът изберете клон и леко надраскайте малко петно от повърхностната кора. Премахването на външния слой разкрива вътрешните тъкани. Камбият е растежният слой и трябва да е светло или яркозелен. Ако срещнете кафяв сух материал, клонът не поддържа растеж.

Още: От капризни до перфектни: 7 трика за здрави и пищни петунии

Тествайте множество клонове. Ако стигнете до жива тъкан, подрежете стъблата до възел в здравата част. Нов растеж ще се появи от възлите, ако растението има силни корени за възстановяване.

Дезинфекцирайте инструментите

Дърветата и храстите са податливи на бактерии, гъбички и вируси, които се разпространяват лесно чрез инструменти по време на сесии за резитба, дори тест за надраскване. Добра първа стъпка в началото на сезона е да се стерилизират резачки и други инструменти, за да се ограничи разпространението на често срещани болести, особено ако въпросната селекция не е латентна, но има заболяване или вирус.

Още: Градинарите често правят тази грешка – тя съсипва разсада още в началото

Една обикновена алкохолна кърпа върху остриетата върши работа. Разтвор на алкохол (70% или по-висока концентрация на изопропилов алкохол) работи като бързо потапяне например.

Проверете пъпките

Следващата стъпка е да проверите всички пъпки по клоните и в края на стъблата. Апикалните пъпки са върха на растежа или основната точка на растеж на клона. Апикалните пъпки са конусовидни в края на стъблата. Здравите пъпки ще бъдат добре прикрепени. Мъртвите падат лесно, сухи са или може да ги няма.

Докато дърветата задържат вода от пъпките през зимата, за да ги предпазят от замръзване, внимателно натискане на млада, неразвита пъпка трябва да разкрие намек за зелено. Ако пъпките не са здрави, проверете клоните за жизнеспособност и необходимост от резитба.

Още: Най-добрите сортове домати за оранжерията ви – реколтата ще бъде огромна

Цялостно здраве

В допълнение към внимателното оглеждане на стъблата и пъпките, това помага да се отдръпнете и да разгледате признаците на цялостно здраве. Потърсете болни клони или такива, които показват рани, дупки и пукнатини. Това може да са признаци на увреждане от насекоми и болести, понякога последвано от активност на кълвачи по дърветата или видимост на гъбички, растящи в гниещи зони.

Проверете за свежи рани, които може да се нуждаят от изрязване, за да се ускори зарастването. Отпадането на кората и остарелите клони са естествени процеси, но липсата на регенерираща кора или нов растеж показва спад.

Коренова инспекция

Още: 7 трика, с които вашите семена ще покълнат два пъти по-бързо тази пролет

Ако сте опитали другите мерки и обмисляте да изкорените екземпляра, проучете корените (по-лесно за храсти, отколкото за дървета). Направете това, тъй като почвите са годни за работа в мек ден, за да сведете до минимум стреса и смущенията на корените в случай на жизнеспособност. Копайте отвъд капковата линия или кореновата топка, за да потърсите здрави захранващи корени и тези по периметъра. Захранващите корени лежат точно под повърхността, за да търсят вода и хранителни вещества.

Здравите корени трябва да са бели или светли на цвят. Тези, които изпитват кореново гниене или които вече не поддържат растеж, ще бъдат кафяви и вероятно кашави. При скорошни трансплантации може да откриете, че те никога не са нараснали над първоначалния си размер на саксия поради основни проблеми или културни условия. Можете също така да откриете вредители като ларви, които причиняват големи щети, докато се хранят.

Още: 6 прости начина да си гарантирате здрав разсад – без загуби и разочарования