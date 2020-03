Нов пик на коронавирус в Италия, Милано и Венеция са под карантина (ВИДЕО)

Нов пик на коронавирус в Италия. Правителството постави под задължителна карантина 16 милиона души в региона Ломбардия и в 14 провинции. Блокадата на района ще продължи до началото на април.

Venice turned into a ghost city after widespearding of the virus in Italy.#coronavirus #covid19 pic.twitter.com/JyGtOdorm0 — Abd A Words (@AbdAwords) March 7, 2020

Italy unveiled emergency measures on Sunday to contain the spread of the #coronavirus by restricting movement and activity in the region around Milan



More @business : https://t.co/sUctjYBuNe #COVIDー19 #Lombardia #coronavirusitalia #Conte pic.twitter.com/1pw2msRs9P — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 8, 2020

The Vatican said Pope Francis will not address crowds at St. Peter's Square, and will also not hold his general audience this Wednesday amid the #coronavirus outbreak in Italy https://t.co/LQiQmxnaLq pic.twitter.com/KFSrRnu6jZ — Reuters (@Reuters) March 7, 2020

Драматичната ескалация в усилията на страната за овладяване на новия коронавирус ще затвори спортните зали, басейните, музеите и ски курортите. Ресторанти и кафенета могат да останат отворени, но клиентите трябва да седят на разстояние поне метър един от друг. На хората ще бъде казано да стоят вкъщи колкото е възможно повече, а тези, които нарушат карантината, могат да бъдат застрашени от три месеца в затвора. Новите мерки, които се прилагат и за финансовия център Милано и за известната туристическа дестинация Венеция, ще продължат до 3 април. На кадри в Twitter се вижда как хора се опитват да напуснат Милано преди минути преди той да бъде поставен под карантина.А Венеция се е превърнала в призрачен град.Италия е най-тежко засегнатата страна в Европа, а в събота отчете рязко покачване на броя на заразените. Броят на смъртните случаи в Италия подмина 230, като официалните лица съобщават за над 50 смъртни случая за последните 24 часа. Броят на потвърдените случаи скочи с над 1200 до 5 883 в събота. Целият северен регион Ломбардия, в който живеят 10 милиона души и финансовият център на Италия Милано, ще бъдат затворени, а 14 провинции, включително Венеция, Парма и Модена, ще бъдат обект на същите мерки - които засягат общо около 16 милиона души. Премиерът Джузепе Конте заяви, че засегнатите провинции са Модена, Парма, Пиаченца, Реджо Емилия, Римини, Пезаро и Урбино, Александрия, Асти, Новара, Вербано Кусио Осола, Верчели, Падуа, Тревизо и Венеция. Досега само около 50 000 души в Северна Италия бяха засегнати от карантинните мерки.Премиерът Джузепе Конте написа в Twitter, че е подписал плановете за строго ограничаване на движението в и извън големи области в Северна Италия, включително Милано и Венеция. "#Коронавирус, новото постановление е окончателно одобрено", написа Конте.Ватиканът съобщи, че заради разпрпостранението на коронавируса, папа Франциск отлага неделното си обръщение към събралите се на площад Св. Петър, както и аудиенцията, предвидена за сряда.Световната здравна организация препоръча на Италия да се съсредоточи силно върху мерките за ограничаване на вируса, тъй като инфекцията се разпространяват в страната.Плановете отговарят на принудителната карантина в Китай, обхванала милиони и която СЗО се похвали, че е спряла разпространението на вируса. Италия обяви, че ще започне да набира пенсионирани лекари в опит да се бори с ескалиращата епидемия.