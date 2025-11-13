Любопитно:

Нов смут над европейски военни бази: Стотици дронове дебнат

13 ноември 2025, 09:39 часа 304 прочитания 0 коментара
Нов смут над европейски военни бази: Стотици дронове дебнат

От началото на годината близо 200 пъти дронове са били забелязани в района на военни бази във Великобритания. За това съобщи държавният министър в британското министерството на отбраната Върнън Коукър, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Става въпрос за 187 случая, които притесняват сериозно експертите по сигурност на Острава.

Притеснения за секретните зони

Навлизанията на безпилотни летателни апарати в секретни зони засилват напрежението в отбранителното ведомство, отбелязват агенциите.

Военният министър на страната Джон Хийли наскоро обяви, че във въоръжение ще бъдат въведени нови мощни средства, благодарение на които армията ще е способна да сваля дронове, приближили съоръженията ѝ. Ще направим "каквото е необходимо за британските граждани", категоричен бе той, цитиран от БТА.

 

Без коментар за мерките

"От 1 януари 2025 година насам 187 пъти са забелязани дронове в близост до военни бази във Великобритания", заяви Коукър.

Той отказа да коментира поверителността на базите и конкретните мерки за сигурност, предприети за засичането и обезвреждането на дроновете. Но увери, че британските сили за сигурност приемат безопасността на личния състав, активи и операции изключително сериозно. "Прилагаме многостепенни мерки за сигурност, включително механизми за борба с дронове, чрез които те могат да бъдат засечени и свалени", допълни министърът.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
