Нова ескалация: Израел с още атаки в Газа и южната част на Ливан (ВИДЕО)

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) днес съобщиха, че са нанесли артилерийски удар по обект в Газа, откъдето снощи са били изстреляни няколко прехванати в последствие ракети към Израел.

Бойни самолети са разрушили три установки за изстрелване заедно с 20 ракети, докато в петък повече от 30 цели в различни части на палестинския анклав са били атакувани от въздуха.

Според ЦАХАЛ израелската пехота също е продължила борбата си срещу екстремистката палестинска групировка „Хамас“.

Съобщава се, че при въздушните удари е разбит голям военен обект на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ край южния ливански град Рихан. Няма официално потвърждение от Ливан или данни за възможни жертви, пише БТА.

“Iran will bear the consequences for choosing to escalate the situation any further.”



Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari’s statement regarding Iranian involvement in the war and its effect on the Middle East: pic.twitter.com/AdaJB2WtJd