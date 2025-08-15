Шофьорът, помел няколко души с АТВ в Слънчев бряг, има книжка от май

18-годишният шофьор на АТВ, предизвикал тежкия инцидент в Слънчев бряг, е с шофьорска книжка от месец май тази година. Припомняме, че в четвъртък (14 август) 4-годишното детенце и майка му бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг. Те са пострадали тежко и са настанени в реанимацията на УМБАЛ Бургас. Има опасност за живота им.

В болница обаче остават другите трима пострадали при инцидента - две деца на 6 и 12 години, братовчеди на най- малкото, както и мъж служител в хотел в курорта.

ОЩЕ: След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Пострадалите са в критично състояние

Липсва спирачен път

По рано Юлиян Здравков - роднина на четиримата пострадали, каза, че липсва спирачен път. Той очаква от съда адекватни мерки срещу извършителя.

"Млад шофьор, кара бързо, качва се на тротоара, помита ги, хвърля ги като кегли - на записите на камерите на хотела се вижда, няма никакъв спирачен път. Настига служител на хотела и го затиска в стената - тазът му е счупен, има вътрешни разкъсвания. Разбива фасадата на хотела", разказа той.

ОЩЕ: Пострадалите майка и дете, пометени от АТВ в Слънчев бряг, са с опасност за живота

Бащата на пострадалата жена – Йордан Соколов, заяви, че се прикриват подробности по случая и настоява да се вземат най-стриктни мерки за безопасността на пътищата. Той припомня, че това не е първият случай на тежка катастрофа с подобно превозно средство.