Емили Блънт се завръща в "Дяволът носи Прада 2" с драстична промяна (СНИМКИ)

Изглежда, че героинята Емили Чарлтън е тази, която ще претърпи преобразяване в продължението на "Дяволът носи Прада". Емили Блънт, която играе бившата асистентка на Миранда Пристли в модната комедия, беше заснета на снимачната площадка в Ню Йорк в четвъртък, изглеждайки много по-различно от обичайния си вид. Актрисата бе с платинено руса прическа в стил боб – рязка промяна спрямо характерната за героинята ѝ с червена коса.

Emily Blunt hit ‘The Devil Wears Prada 2’ set with shocking platinum blond hair https://t.co/5BpnLMkhl8 pic.twitter.com/JovmhysGef — Page Six (@PageSix) August 14, 2025

Не е ясно какъв сюжетен обрат я е подтикнал към дръзката промяна. Не е изключено новата визия да е резултат на някакъв психически срив или ретроспекция във филма. Предположенията са най-различни.

Тоалетът на Емили също нямаше как да остане незабелязан - тя съчета екстравагантна визията, включваща пуловер на Coach с интересни мотиви и апликация на ябълка с изписани в центъра букви „NY“ - препратка към Голямата ябълка, където се реализира действието във филма.

За завършек детайлите се открояваха, като Емили бе добавила блясък чрез вратовръзка в сребърно. Актрисата носеше слънчеви очила Dior и беше забелязана на снимачната площадка с яркочервени панталони, преди да се преоблече в чорапогащник и черна пола Maison Margiela за снимките на филма.

Emily Charlton has a new look! 💇‍♀️ Emily Blunt was spotted on set filming “The Devil Wears Prada 2” on Thursday with a platinum blond hair color. 📸: Christopher Peterson / https://t.co/AO805Sxtyc pic.twitter.com/X1lxRgH5AI — Page Six (@PageSix) August 14, 2025

На краката си Блънт беше с платформи тип лоуфъри на Gianvito Rossi и къси чорапи, придаващи много есенен вид.

Среща с Хатауей и Стрийп

42-годишната Блънт направи първата си дългоочаквана поява на снимачната площадка с Ан Хатауей и Мерил Стрийп миналия месец, но тогава все още бе с характерната за героинята си рижава коса.

Тя беше забелязана с риза, чанта и слънчеви очила Dior, съчетани с бюстието Wiederhoeft на стойност 2200 долара и панталони на райе от Jean Paul Gaultier, както и обувки Brandon Blackwood.

Хатауей, Стрийп и Стенли Тучи също са направили своите впечатляващи появи, а новите попълнения Патрик Брамал, Полин Шаламе и Симоне Ашли вече са снимали за филма.

Режисьорът Дейвид Франкел се завърна за продължението, в което Чарлтън се изправя срещу бившата си шефка Миранда Пристли в надпревара за рекламни приходи в печатните медии, според IMDB, предава Page Six.