Нова руска цел в Украйна. Московската борса жали одържавяване. Приказки от САЩ за нови "страшни" оръжия за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия атакува в Запорожка област, боеве се водят в селата Приморско и Степногорск, като основната цел е достигане на град Запорожие (разстоянието е над 40 километра). Това каза генерал Валерий Герасимов, началник на руския генщаб. Специално в района на Степногорск боевете текат вече няколко седмици, от началото на есента. Това е Ореховското направление – а интересното е, че по данните на украинския генщаб за 9 октомври там е имало само 4 руски пехотни атаки, докато по-на изток, при Гуляйполе не е имало нито една. А руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" отбелязва в днешния си сутрешен обзор, че боевете са позиционни.

Освен това, Герасимов обяви, че продължават масираните руски въздушни удари, с които се целяло да се извадят от строя "военни обекти и обекти на украинския военнопромишлен комплекс. Приоритет са предприятия, произвеждащи ракети и дронове". Думите му са още едно потвърждение на факта, че тази седмица Русия вдигна оборотите във войната в Украйна – дотук само в един ден бойните сблъсъци на фронта са били под 200 (и то бяха 193), сочат официалните данни на украинския генщаб - Още: Оръжията на НАТО срещу руските дронове в Европа – списък с наличното (ОБЗОР - ВИДЕО)

Russia’s top general Gerasimov told Putin the main goal of the new offensive is seizing Prymorske and Stepnohirsk in the Zaporizhzhia region, with fresh assaults planned in Dnipropetrovsk. He added that priority is now targeting Ukrainian missile and drone production facilities. pic.twitter.com/Uqj4BhC3gu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2025

Кой ще издържи във войната на изтощение? Сигурен знак за победител няма, но е факт, че Русия отдавна не разчита само на своите ресурси, както се мъчи да втълпи кремълската пропаганда. Бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, отиде в Северна Корея и там благодари на Пхенян за "твърдата поддръжка на специалната военна операция (бел. ред. - гнусното име на войната в Украйна, налагано от режима на руския диктатор Владимир Путин, който я подпали)". А междувременно, OpenMinds публикува анализ, според който през първата половина на 2025 година има ръст на публикации-реклами в социалните медии, с които се рекламира службата в руската армия. Съдържанието на рекламите за набиране на нови военни обаче се променя - от патриотични призиви за участие в мащабни бойни действия до обещания за "спокойни" и "небойни" роли. Към средата на годината около 20% от всички реклами използват подобен език за безопасна служба – драстично увеличение в сравнение с незначителните нива от предишни години. И още – през април, 2025 година, обявите за шофьори в руската армия са повече от обявите за всички останали позиции, гласи анализът, който обхваща 132 000 реклами – Още: В Татарстан орязаха 7 пъти бонусите да станеш войник в армията на Путин

Medvedev thanked North Korea for its support and said that "this deed" would forever remain in their hearts. pic.twitter.com/62aZ1J0xi7 — WarTranslated (@wartranslated) October 9, 2025

Интересен аспект и от вътрешната ситуация в Русия – материал на Reuters подсказа, че напрежението расте заради национализация на активи с аргумент войната. Руската централна банка обяви, че национализирането на активи в някои случаи нарушава правата на миноритарни собственици, а Московската фондова борса е подала жалба пред Руската централна банка срещу това, че Русия взе мажоритарен дял в минната компания "Южуралзолото". Самото одържавяване не е оспорено от Руската централна банка, но тя казва, че руската държава не е направила задължителна оферта за изкупуване на дялове. Досега руската държава е национализирала активи за 50 млрд. долара от старта на пълномащабната война в Украйна. Руският елит е все по-недоволен от такива действия, заключва ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Пред Reuters има коментари, че няма как да убедиш някого да купува акции на борсата, когато във всеки момент активите му могат да бъдат национализирани "по съветски модел".

Реакцията на Запада

Вчера Европейският парламент гласува резолюция, с която окуражи страните-членки на ЕС да предприемат каквито сметнат за добри действия, за да неутрализират заплахите от "неидентифицирани дронове" във въздушното си пространство. И още – ЕС да засили военното и индустриално сътрудничество с Украйна, особено по отношение на дроновете, гласи резолюцията. Що се отнася до дроновете, украинският експерт Анатолий Храпчински заяви, че Русия все повече използва дронове клас "Шахед" за удари в близки до фронта зони, защото дроновете са по-точни от авиобомбите. Безпилотните летателни апарати обаче са по-малко разрушителни – обикновено бойната им глава е 90 килограма, а авиобомбите са от 250 килограма нагоре. Цената на "Шахед"-ите е между 20 000 и 50 000 долара на брой, докато авиобомбите струват по 25 000 долара на брой.

На този фон – американският президент Доналд Тръмп отговори на директен въпрос дали ще усили натиска срещу Русия, за да се стигне до мир в Украйна. Отговорът – вече го правя, заедно го прави, НАТО е страхотно. "Продаваме много оръжия на НАТО и предполагам те отиват в Украйна – най-великите оръжия на света", похвали се господарят на Белия дом:

When asked by a reporter whether he plans to increase pressure to achieve a peace deal for Ukraine, Trump replied that he is already doing so together with NATO.



Is that "pressure" in the room with us right now? pic.twitter.com/kc2hY2CKqE — WarTranslated (@wartranslated) October 9, 2025

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър пък заяви, че САЩ разполага с оръжия и оръжейни системи, които "са страшни" и още не са се появили на фронта в Украйна. "Те могат да причинят сериозни разрушения. Някои от тях потенциално ще бъдат прехвърлени на Украйна – те могат да променят картината. Очевидно не сме стигнали до момента, в който Владимир Путин ще реши, че е по-добре да преговаря. Проблемът е, че Путин не може да си позволи слабост", каза Уитакър. Както и Тръмп, това отново са само думи:

U.S. Permanent Representative to NATO Matthew Whitaker stated that the United States could potentially provide Ukraine with weapons capable of inflicting "serious damage" on Russia. pic.twitter.com/7Z1U3eGoNL — WarTranslated (@wartranslated) October 9, 2025

А украинският президент Володимир Зеленски констатира – дори "Хамас" склони да преговаря, само Путин – не. Още: Русия подпали Киев, Запорожие и Днипро, загуби изтребител МиГ-31, изстрелващ ракети "Кинжал" (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Още по-висока интензивност на боевете в Украйна на дневна база – нов пик регистрира украинският генщаб. На 9 октомври са станали 245 бойни действия (рекордът е 292, от средата на декември, 2024 година), което е с 28 повече спрямо 8 октомври. Руснаците са хвърлили 161 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 31 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 28 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4146 изстреляни снаряда, като това е с около 50 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 4252 FPV дрона, което е с около 1600 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб. Голямото понижение на използваните FPV дронове вероятно е заради лошото време в Украйна – мъгла и дъждове.

72 руски пехотни атаки са отбити в най-горещото от много месеци насам направление на фронта – Покровското. Още 44 са спрени в съседното от юг вече Олександриевско направление. На трето място е северната част на Харковска област – 30 руски пехотни атаки при Вовчанск и околните села. Още 23 руски пехотни атаки са станали в направлението към Константиновка (бившето Торецко), в Славянското (Северското) са били 17 – то е спомагателно на Лиманското от юг. В самото Лиманско направление са станали 14 руски пехотни атаки, а в пограничния район на Суми и Курска област – 10.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" разказва, че е имало руска атака с бронирани машини в района на Добропиля (северния фланг на Покровск). Машините са унищожени, но руските десантчици, които са били в тях, не са избити до крак – немалко от тях са успели да се спасят и да заемат позиции, сега чакат подкрепления. Може би това е началото на планираната руска офанзива за превземане на агломерацията Славянск – Краматорск, спекулира каналът. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов добавя в канала си в Телеграм за Покровското направление, че изглежда вече се хвърлят нови руски резерви напред. Новата руска тактика – да се карат войници с бронирана и друга техника колкото може по-напред, защото пеша, както досега, е станало много по-трудно.

from the Commander of the Assault Forceshttps://t.co/6A73hGeKlE pic.twitter.com/Mo2C004dfN — imi (m) (@moklasen) October 9, 2025

