Нова серия земетресения разлюляха Западна Турция, усетено е и в Бургас

Земетресение с магнитуд 5,4 по Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция, според ревизирани данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC). Трусът е регистриран в 12:59 часа местно време и е бил на дълбочина 9 километра, сочат данните, публикувани в сайта на EMSC.

По-рано днес центърът съобщи, че земетресението е било с магнитуд 5,9 по Рихтер. EMSC съобщава и за втори трус в Западна Турция с магнитуд 4,0 в 13:12 часа.

Според данни на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), цитирани от Анадолската агенция, земетресението е било с магнитуд 5,4 и с епицентър в района на град Симав в окръг Кютахия.

Земетресението, което е било усетено и в съседните окръзи, включително в Истанбул, е било с дълбочина 8,46 километра, посочва още AFAD, пише БТА. Няма данни за пострадали или щети, но трусът е предизвикал паника сред хората, като много от тях са избягали от домовете си, съобщава Асошиейтед прес.

Паника сред хората?

Социалните мрежи бързо се изпълниха със снимки и видеа на изплашени жители, излезли по улиците. За щастие до момента няма данни за жертви, но местните власти проверяват за нанесени материални щети.

Западна Турция се намира върху една от най-опасните тектонични линии в света – Северноанадолската разломна зона. Това е мястото, където се сблъскват Анадолската и Евразийската плоча, създавайки условия за чести и понякога разрушителни земетресения.

В последните десетилетия Турция преживя няколко катастрофални труса, включително унищожителния земетръс в Измит през 1999 г., при който загинаха над 17 000 души. Макар днешният трус да е далеч по-слаб, той напомня колко уязвим е регионът и колко важно е хората да бъдат подготвени.

Макар епицентърът да е на територията на Турция, сеизмолозите отбелязват, че трусове с подобна сила могат да се усетят и в съседни страни, включително България и Гърция, пише "Meteo Balkans". Потребители споделиха за усетени леки трусове в Бургас.

