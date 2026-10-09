Френското правителство тушира ученическите протести с обещание за нови 3000 учители

Френският премиер Себастиен Льокорню обяви планове за изпращане на над 3000 заместващи учители в училища, изправени пред сериозен недостиг на персонал, като така за първи път отговори на исканията на учениците, протестиращи от близо две седмици, предаде ДПА. Още: Заради масовите ученически протести: Еманюел Макрон свиква извънредна срещa с няколко министри

Съобщението следва пореден ден многохилядни демонстрации в цяла Франция с настояване за по-добри условия в училищата. Протестите бяха съпътствани от стотици арести и нападения срещу учебни заведения и полицията.

Стотици арести и нападения срещу училища и полиция

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Льокорню заяви, че съгласно план за действие, изготвен от министъра на образованието Едуар Жефре, заместващите учители ще бъдат изпратени в 114 средни училища, където недостигът на кадри е особено остър.

Жефре заяви, че се очаква учителите да започнат работа до следващия вторник.

Премиерът обяви също планове за наемане на още няколкостотин служители, които да помогнат на училищата да задоволят нуждите си.

Той посочи, че след есенната ваканция училищата ще могат да използват по-активно наличните учители за покриване на краткосрочни отсъствия.

Льокорню обеща и допълнително финансиране, като заяви, че правителството ще внесе поправки в бюджета за 2027 г., за да превърне някои от предложенията на учениците в конкретни мерки, особено по отношение на заместващите учители.

Тези съобщения бележат първия конкретен отговор на правителството на исканията на учениците, които протестират за по-добри ресурси, повече учители и увеличени инвестиции в образованието.

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