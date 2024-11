От Кремъл наредиха на Захарова да не коментира руските удари с балистични ракети (ВИДЕО)

Официалната говорителка на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова бе скастрена по телефона насред брифинг, че няма нужда да коментира руските удари с балистични ракети по Украйна.

В момент, когато говореше по темата и по-конкретно за удара по Днипро, телефонът на Захарова звънна и тъй като тя стоеше до микрофона се различиха репликите на мъжки глас в слушалката, нареждащ й да не коментира този въпрос. "Нашите удари с балистични ракети, за които започнахте да говорите, не коментираме." Отговорът на Путин за западните ракети: За пръв път ракета с няколко бойни глави - по Днипро (ВИДЕО)

Киев заяви, че изстреляната срещу завода "Южмаш" в Днипро ракета е била междуконтинентална и не е носила ядрен заряд.

It’s almost funny. During the press-conference today, a mysterious voice calls the speaker of 🇷🇺 MFA & tells her to say nothing about ballistic missile strike against 🇺🇦 Dnipro last night.



The press hears every word though.#StandWithUkraine pic.twitter.com/3krBKQEdkA