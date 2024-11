Зеленски за безпрецедентната атака: Путин използва Украйна като изпитателен полигон (ВИДЕО)

"В Деня на достойнството и свободата Русия нанася удар с междуконтинентална балистична ракета по Днипро. Това е първото бойно използване на такова оръжие в света", обяви украинският президент Володимир Зеленски във видеообръщение на 21 ноември - деня, в който силите на Владимир Путин удариха страната с оръжие с няколко бойни глави: Отговорът на Путин за западните ракети: За пръв път ракета с няколко бойни глави - по Днипро (ВИДЕО).

На тази дата украинският народ отбелязва Деня на достойнството и свободата – годишнина от съдбоносните за държавата събития от Оранжевата революция (2004 г.) и Революцията на достойнството (2013 г.), по време на които украинците демонстрират стремежа да живеят в демократична държава и да се борят за европейското бъдеще чрез мирни протести. Според Зеленски на този ден „нашият луд съсед" за пореден път е показал "колко се страхува“, визирайки издирвания от Трибунала в Хага Владимир Путин.

„Той толкова се страхува, че вече използва нови ракети. И търси по света къде другаде да намери оръжие - в Иран, в Северна Корея. Днес имаше нова руска ракета. Всички характеристики - скорост, височина - са на междуконтинентална балистична ракета. В момента се извършва експертиза. Очевидно е, че Путин използва Украйна като полигон за изпитания. Очевидно е, че Путин се страхува, когато до него има просто нормален живот. Когато хората просто имат достойнство. Когато страната просто иска да бъде и има право да бъде независима“, каза президентът на Украйна.

