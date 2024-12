Новата "страшна" руска ракета "Орешник": Промяна на играта - така му се иска на Путин

Неотдавна руските военни изстреляха нова ракета срещу Украйна. След случилото се започнаха да се появяват противоречиви доклади относно идентичността на боеприпаса и неговите възможности.

С кодовото име "Орешник", руската ракета е опасна, но не толкова, колкото би искал Кремъл - например ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна Андрий Коваленко специално писа в официалния си профил в Телеграм, че със случилото се в Днипро Владимир Путин иска да прикрие, че друг тест на "Орешник" е бил неуспешен. Освен това е малко вероятно руската армия да разполага с много ракети "Орешник" в резерв, твърди The National Interest.

"На 21 ноември 2024 г. Русия атакува украинския ракетен завод "ЮжМаш" с първото оперативно използване на балистична ракета със среден обсег (IRBM) с кодово наименование "Орешник", пише британското военно разузнаване в последната си оценка за войната. Още: Могат ли САЩ да спрат "Орешник" и да ни защитят от Русия? Говори проф. Румен Кънчев (ВИДЕО)

Руската ракета не причини големи щети, но изненада украинските сили. Отначало украинците считаха, че това е междуконтинентална балистична ракета (IRBM).

"Орешник" има обхват между 1800 и 3400 мили. Въпреки че не притежава разрушителните способности на междуконтинентална балистична ракета, която може да се оборудва с ядрена бойна глава, за да предизвика ядрено унищожение на хиляди километри, IRBM е сравнително мощен боеприпас.

В този случай руските военни изстреляха "Орешник" от 1300 километра - от полигона Капустин Яр.

"Русия обяви оттеглянето си от Договора за ликвидиране на ядрените сили със среден клас през февруари 2019 г., който забранява разработването и производството на IRBM. Разработката на "Орешник" почти сигурно е започнала преди това", уточнява британското военно разузнаване, като директно обвини Русия в нарушаване на международния договор. Още: Лукашенко помоли Путин за "Орешници", диктаторът благосклонно обеща (СНИМКИ)

"Полезният товар на ракетата се състои от 6 бойни глави с общо 36 суббоеприпаса. Те се движат с хиперзвукова скорост, по-голяма от 5М [около 6450 км в час] преди удара, както е типично за ракета от този клас", посочва британското военно разузнаване.

Подобно на своите по-големи братя и сестри междуконтинентални балистични ракети, IRBM се движат с хиперзвукова скорост, когато навлизат отново в атмосферата и са доста трудни за прехващане.

"Използването на тази експериментална система срещу Украйна почти сигурно е било замислено като стратегическо предупреждение след използването от Украйна на западни ракети срещу Русия", заявиха от британското военно разузнаване. Още: Потвърдено: Украински дрон "почука на вратата" на полигона на "Орешник" в Капустин Яр

След разполагането на около 11 000 севернокорейски войници в Курската област в подкрепа на руската армия, САЩ, Франция и Обединеното кралство позволиха на украинската армия да използва далекобойни ракети в Русия, на първо място в Курска област, където украинската армия напредна през август.

Украинската армия вече може да използва армейски тактически ракетни системи MGM-140 (ATACMS) и крилати ракети с въздушно изстрелване Storm Shadow и SCALP-EG срещу важни руски цели. Украинската армия вече удари и унищожи модерни руски оръжейни системи, включително система за противовъздушна отбрана С-400 Триумф Още: Опорката на Путин се сгромолясва: Ударът с "Орешник" бил планиран много преди Киев да получи разрешение за ATACMS?

"Вероятно Русия разполага само с няколко ракети "Орешник", които тепърва ще влизат в серийно производство. Тази ракета е вероятно да бъде много по-скъпа от другите ракети, които Русия използва в момента срещу Украйна", констатира британското военно разузнаване.

"Всички приказки за по-бърза ракета са кошмар за цивилните на Запад и Украйна. За системите за противоракетна отбрана това нещо няма да играе роля. Точно както беше с "Кинжал", който беше свален от Patriot миналата година за първи път в историята", заключва Андрий Коваленко в официалния си канал в Телеграм, който е категоричен - разполагане на "Орешник" в Беларус се прави за психологически натиск срещу гражданските общества в Европа с цел политическо влияние в полза на Кремъл.

