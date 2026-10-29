Съдията, пуснал Петричкия Ескобар, е намесен и в делото за осъден за двойно убийство, помилван от Йотова

Съдия Александър Желязков, който през април 2025 г. участва в състава на Софийския апелативен съд, освободил от ареста Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, е бил докладчик и по дело за предсрочното освобождаване на осъден за грабеж с двойно убийство. Любен Филипов Симеонов е бил помилван от Илияна Йотова през 2018 г., когато тя е вицепрезидент, а година по-късно апелативният съд го пуска предсрочно от затвора. За връзката между двата случая съобщава Bird.bg.

Изданието посочва, че Желязков е бил докладчик по въззивно частно наказателно дело № 571/2019 г., по което Софийският апелативен съд отменя отказа на първата инстанция и постановява условно предсрочно освобождаване на Симеонов с 10-годишен изпитателен срок. Според Bird.bg решението е взето въпреки отрицателните становища на прокурора и директора на затвора. Още: Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за две убийства и грабеж

От Петричкия Ескобар до осъдения за двойно убийство

В публикацията си Bird.bg прави паралел между случая с Атанасов и този на Симеонов, като обръща внимание на участието на един и същ съдия в двете производства.

През април 2025 г. състав на Софийския апелативен съд, председателстван от Александър Желязков, освобождава Огнян Атанасов от следствения арест по здравословни причини. Случаят привлече обществено внимание заради прякора на Атанасов - Петричкия Ескобар, и обстоятелствата около задържането му.

Години по-рано Желязков е бил докладчик по делото за предсрочното освобождаване на Любен Симеонов, осъден на доживотен затвор без право на замяна за грабеж, придружен с две убийства.

Самото участие на съдия в различни обществено значими дела не доказва нарушение или неправомерно влияние. Въпросите около двата случая обаче са поставени от Bird.bg в контекста на решенията на съдебни състави, в които участва Желязков. Още: "Войнолюбците искат Русия да капитулира": Йотова пак с обещания за несъществуващото пращане на войници в Украйна

От доживотна до 30 години

Любен Филипов Симеонов е осъден за грабеж на чейнджбюро в Бургас през 1999 г., при който са убити двама мъже - охранител и братовчед на собственика на обекта. Окончателната му присъда е доживотен затвор без право на замяна.

На 26 юни 2018 г. Илияна Йотова, в качеството си на вицепрезидент, издава указ № 90, с който заменя доживотната присъда с 30 години лишаване от свобода.

В мотивите за помилването се посочва, че осъденият е демонстрирал трайна положителна промяна в поведението си. Според регистъра на помилванията рискът от рецидив е намалял от 31 на 16 точки за девет години, а мъжът е получил общо 34 награди в затвора. Още: Ще си имаме ли Путин и Медведев: Паника в рая, защото веднъж на колене, цял живот на колене

Отчетени са доброволният му труд в медицинския център, участието му в социални и възпитателни дейности, запазените отношения с близките и усилията за изплащане на обезщетения на семействата на жертвите.

Апелативният съд отменя отказа за освобождаване

След помилването Симеонов подава молба за условно предсрочно освобождаване. Софийският градски съд я отхвърля с аргумента, че президентският указ не е произвел правното си действие, тъй като към момента на издаването му осъденият не е изтърпял необходимите 20 години.

Защитата обжалва, а Софийският апелативен съд отменя отказа през 2019 г. Магистратите приемат, че Симеонов вече е изтърпял фактически 20 години от новото 30-годишно наказание и така е изпълнил изискването за изтърпяна поне половина от присъдата. Още: Йотова се притесни, че ако загуби, пада и правителството на Радев (ВИДЕО)

Апелативният съд посочва и че президентският указ не подлежи на съдебен контрол, поради което първата инстанция не е могла да поставя под съмнение правното му действие. В крайна сметка Симеонов е освободен условно предсрочно с 10-годишен изпитателен срок.

Други дела

Изданието поставя случая в по-широк контекст, като припомня и други производства, в които е участвал Желязков. Сред тях е делото, известно като "Ало, Драго", свързано с твърдения за търговия с влияние около члена на Висшия съдебен съвет Драгомир Кояджиков.

Bird.bg коментира и делото за задържането на варненския кмет Благомир Коцев през 2025 г., като отправя критики към действията на съдебния състав.

През 2012 г. Върховният касационен съд окончателно е отхвърлил претенциите на Симеонов за обезщетение от държавата.