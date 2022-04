Нови ограничения: Русия вече много трудно може да работи в Интернет

Сайтът на Monotype в Русия е достъпен, но при опит да се отвори страницата с каталога от шрифтове потребителят вижда съобщение за забрана на достъпа. При използване на VPN може да се получи достъп до шрифтовете.

Шрифтовете на Monotype вече над 40 години се ползват във всички популярни операционни системи на Microsoft и Apple.

Най-популярните шрифтове на Monotype сега са достъпни за руските потребители в пакетите на Microsoft Office. Но още в началото на март Microsoft обяви за спиране на продажбите в Русия.

Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma, and Helvetic fonts have become unavailable to #Russians by the copyright holder's decision. When trying to open a page with the catalog from Russian IP addresses, an access ban message appears. pic.twitter.com/9HZ27Otcgg