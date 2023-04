Нови сблъсъци с полицията при протестите във Франция (ВИДЕО)

Съобщава се, че демонстранти са прекъснали частично достъпа до зони от парижкото летище "Шарл де Гол". В различни райони на Париж бяха блокирани улици. Протестиращи окупираха входовете на сградите на университети във френската столица. Противници на пенсионната реформа нахлуха в сграда в Париж, в която се намират офисите на френския клон на американската финансова корпорация Blackrock.

На видеозаписи от инцидента се виждат част от нахлулите, които скандират, докато служители на инвестиционната компания са се събрали край тях и ги гледат. Протестиращи влязоха в схватка с полицията в центъра на френската столица, като хвърляха камъни и бутилки срещу служителите на реда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

