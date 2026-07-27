Новият британски премиер се среща със Зеленски: Обсъждат мисии в Черно море

Британският премиер Анди Бърнам ще приеме украинския президент Володимир Зеленски в понеделник, първия чуждестранен лидер, посрещнат, откакто той дойде на власт миналата седмица, на когото ще потвърди „непоколебимата“ подкрепа на Обединеното кралство за Украйна, предаде френският всекидневник Le Monde, позовавайки се на информация на "Даунинг стрийт".

Ще обсъдят мисии в Черно море

Двамата лидери ще се срещнат във военноморска база и ще обменят мнения с украински и британски военни, участващи в учение за противоминно обезвреждане, за да се подготвят за бъдещи мисии в Черно море, се казва в изявление на "Даунинг стрийт".

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„Обединеното кралство е солидарно с Украйна и подкрепата му остава непоколебима“, заяви британският премиер. „Русия не трябва да се съмнява в нашата решителност и ние няма да отстъпим, докато не постигнем справедлив и траен мир за Украйна“, добави той.

Първи дипломатически ангажимент за Бърнам

Това е първият истински дипломатически ангажимент за новия британски премиер, който обаче вече е провел телефонни разговори с няколко чуждестранни лидери, включително президента на САЩ Доналд Тръмп.

Обединеното кралство е един от най-силните поддръжници на Украйна и вече е мобилизирало приблизително 25 милиарда британски лири (около 29 милиарда евро) от началото на руската инвазия през 2022 г., включително 16 милиарда британски лири военна помощ.

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Британското правителство ще използва това посещение, за да обяви споделянето с Украйна на интелектуалната собственост на нова британска система за електронно заглушаване, наречена „ Stone Cloak“ , представена като способна да усложни откриването и насочването на дронове от руските системи за противовъздушна отбрана.

Това споделяне ще позволи на Киев да „произвежда в голям мащаб“ тази система за заглушаване, за да „укрепи линиите си на защита и защитата на Европа“, тъй като Украйна се стреми да запази технологичното си предимство във войната с дронове срещу Русия, настоява "Даунинг стрийт".