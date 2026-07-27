"Най-голямата атака срещу Удмуртия": Украйна е насочила дронове срещу секретен обект за руски държавни резерви (ВИДЕО)

През изминалата нощ - 26 срещу 27 юли - силите за противовъздушна отбрана на Русия са "унищожили" 276 украински безпилотни летателни апарата над областите Белгород, Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Нижни Новгород, Орел, Пенза, Ростов, Тула, Уляновск и Ярославъл, над Московска област, анексирания Крим, Татарстан, Удмуртия и Краснодарския край, както и над Черно и Азовско море, твърди руското военно министерство. Съобщава се за атака срещу Сарапул и околностите му в Република Удмуртия, на около 1100 км източно от Москва.

Най-голямата атака срещу Удмуртия

„Отблъскваме най-мащабната атака срещу обекти в Република Удмуртия, която сме виждали напоследък“, заяви губернаторът на региона Александър Бречалов. Според него вече са били свалени няколко дрона. Няма жертви. На мястото на инцидента работят службите за спешна помощ. Той не уточни какво точно е било атакувано.

Вероятно е била нападната Федералната държавна бюджетна институция „Приоритет“ (ФГКУ) към Федералната агенция за държавни резерви (Росрезерв), гласи анализ на руския опозиционен канал ASTRA на база на геолокализирани кадри. Това е затворен стратегически обект, който служи като голямо нефтохранилище от национално значение. Тя се намира в село Борок в Камбарския район на Удмуртия и е под охраната на паравоенни сили. Основната ѝ функция е дългосрочното съхранение на държавни материални резерви - големи запаси от гориво, нефтопродукти и смазочни материали в специални резервоари за извънредни ситуации или военни нужди. Поради това данните за обемите на съхранение и управлението са напълно скрити.

Освен това бизнес изданието „Коммерсант“ съобщава, че персоналът на склада на Wildberries в Сарапул е бил евакуиран поради атаката. Според информацията складът не е претърпял щети. След съобщенията за евакуацията на служители на Wildberries в Удмуртия - според местни граждански групи подобна ситуация е била отчетена и в Екатеринбург, както и в Коледино, близо до Москва. Официалните причини за затварянето на складовете все още не са изяснени. Припомняме, че Украйна започна мощно да удря логистични центрове на най-големия онлайн търговец в Русия, наричан още "руския Amazon", защото според Киев компанията помага с логистиката на военно оборудване за армията.

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