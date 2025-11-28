Заради Русия: Германия със секретен военен план

Германия е подготвила секретен план за осигуряване на военна логистика, който описва в 1200 страници бързия трансфер на 800 000 военнослужещи на НАТО през територията ѝ в случай на руско нападение срещу Алианса. Това съобщи The Wall Street Journal.

Документът е озаглавен "Оперативен план Германия" и посочва железопътни линии, пристанища, магистрали и маршрути по вода, които биха се превърнали в централни артерии на НАТО към източния фланг в случай на нужда. Авторите на плана подчертават, че Германия ще играе ролята на ключов транзитен възел за силите на НАТО, но десетилетия, белязани от липса на финансиране, оставиха железници, пристанища, мостове и аутобани в лошо състояние – сериозна уязвимост, която би могла да бъде използвана от Русия чрез саботажи, кибератаки и заглушаване на GPS сигнала в цяла Европа.

По германски оценки, че Русия може да е в състояние и да има намерение да атакува Европа в рамките на 2-5 години, а някои европейски оценки сочат още по-скъсен срок - 6 месеца след прекратяване на активни военни действия в Украйна. Генерал-лейтенант Александър Золфранк, който отговаря за подготовката за мащабни операции на Бундесвера, алармира за възможността Русия "да предприеме ограничено нападение към територия на НАТО още утре".

"Вижте картата. Алипите са трудно препятствие от юг, затова маршрутът на НАТО минава през Германия, независимо къде би имало военни действия на източния фланг", коментира Тим Щухтей, директор на Бранденбургския институт за сигурност.

Белгия, Германия и Нидерландия вече постигнаха съгласие да възродят историческата жп линия "Железен Рейн" – за да подобрят военната мобилност в Европа.

