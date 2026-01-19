Бабиш призова Европа да говори с Путин (ВИДЕО)

Европа отказа да разговаря с Владиир Путин. Сега, след четири години, все повече гласове казват, че Европа трябва да преговаря директно с него. Когато Виктор Орбан разговаря за първи път с Володимир Зеленски, а след това и с Путин, той беше остро критикуван за разговора си с Путин. Сега, най-накрая, все повече хора казват, че Европа трябва да направи същото. Затова призова чешкият премиер Андрей Бабиш. Още: Десен популистки завой: Ще тръгне ли Чехия по пътя на Орбанова Унгария?
Бабиш коментира и президента на САЩ Доналд Тръмп. Според него Тръмп не помага на Европа, а помага на Съединените щати да изпълнят програмата си – да направят Америка отново велика.
"Полският президент, аз и Виктор Орбан сме най-близките съюзници на президента Тръмп в Европа, каза още Андрей Бабиш.
Правителството на Андрей Бабиш премина успешно вота на доверие
Новото правителство на Чехия на премиера Андрей Бабиш спечели вот на доверие в долната камара на парламента, като по този начин получи одобрение за програмата си, предвиждаща намаляване на подкрепата за Украйна и отхвърляне на някои ключови политики на Европейския съюз, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА. Депутатите гласуваха със 108 гласа "За" и 91 "против" в подкрепа за управляващата коалиция. Съгласно чешкото законодателство всяко ново правителство трябва да спечели вот на доверие, за да встъпи в длъжност.
Бабиш беше министър-председател за два мандата от 2017 до 2021 година. Неговото движение АНО спечели убедително изборите през октомври и сформира мнозинство с две по-малки политически партии – антимигрантската партия "Свобода и пряка демокрация" и дясната "Автомобилисти за себе си".
Очаква се завръщането на Бабиш в политиката и новият му съюз с двете малки нови партии да доведе до значителни промени във външната и вътрешната политика на страната.
За разлика от предходното прозападно правителство, Бабиш се противопоставя на предоставянето на каквато и да било финансова помощ за Украйна или гаранции за заеми от ЕС, като по този начин се присъедини към Виктор Орбан от Унгария и Роберт Фицо от Словакия.
