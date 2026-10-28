Имаше по-добри показатели от Ламин Ямал, но едва се класира в Топ 10 на "Златната топка"

През последните седмици всички погледи и анализи бяха насочени към звездното трио, което се бореше за "Златната топка" - Хари Кейн, Килиан Мбапе и Ламин Ямал. В крайна сметка невероятните 90 гола на Кейн, приносът му към трите трофея на Байерн Мюнхен и бронзовият медал с Англия от Мондиал 2026 му бяха достатъчни за триумф. Ямал се надяваше да спечели чрез световната титла на Испания и добрите си показатели от 24 гола и 18 асистенции. Мбапе, който не спечели нито един трофей през миналия сезон, разчиташе на факта, че стана голмайстор в Ла Лига, Шампионска лига и Мондиала.

Невероятният сезон на Майкъл Олисе, който "остана на 9-о място"

Ако имаше някой, който заслужаваше да бъде включен в този спор, а остана в сянката, то това със сигурност беше Майкъл Олисе. Сезон 2025/26 за французина определено беше един от тези, които се запомнят. С редица решаващи за изхода на мачовете моменти, които допълват забележителните му статистически показатели, крилото на Байерн Мюнхен имаше всички основания да бъде поставен в една графа с Кейн, Мбапе, Ямал и Хвича Кварацхелия.

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Дайте на Олисе само един метър пространство отдясно и защитниците на противника вече знаят какво да очакват. Преминаването към левия крак, промяната в темпото, пасът, който изважда защитата от игра. Той превърна зрелищното в нещо чудесно познато. И все пак най-силният аргумент в полза на Олисе бе колко надеждно неговият блясък е донесъл резултати за Байерн и Франция. Неговите 22 гола и 31 асистенции в 52 мача във всички турнири за баварците говорят за забележителната му постоянство и производителност.

Тези изяви му донесоха още една титла в Бундеслигата, както и наградата за "Играч на сезона в Бундеслигата", като за последната той изпревари Хари Кейн. След като завърши начело в класацията за асистенции в Германия и Шампионска лига, Олисе повтори постижението си с националния отбор на Франция на най-голямата футболна сцена. Седемте му асистенции в осем мача на Световното първенство това лято поставиха нов рекорд за един турнир. Тези негови показатели показаха ниво на постоянство, с което малцина - ако изобщо има такива - от неговите съперници за "Златната топка" могат да се мерят. Той обаче бе класиран на 9-а позиция в крайното подреждане.

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