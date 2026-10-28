Ударени кораби край България:

За по-малко от час! ЦСКА разпродаде "Армията" за първия си мач обратно у дома

28 октомври 2026, 18:47 часа 358 прочитания 0 коментара

Остават броени дни до дългоочакваното завръщане на ЦСКА на стадион "Българска Армия". Новото съоръжение ще бъде открито подобаващо - със столично дерби. За първи път в новия си дом "червените" ще посрещнат отбора на Славия в мач от Първа лига. Двубоят е насрочен за 31 октомври, събота, от 19:30 часа. Вълнението сред феновете е огромно и това бе доказано от действията им на касата.

Изкупиха всички билето за ЦСКА - Славия

Билетите за мача между ЦСКА и Славия от 14-ия кръг на Първа лига бяха пуснати в свободна продажба и бяха изкупени само за час. Така първата среща на новата "Армия" ще се изиграе пред пълни трибуни на отворените за ползване сектори. Новината бе обявена в официалните страници на клуба в социалните мрежи. "Армейците" изразиха надежда, че това е само началото и отборът ще се радва на пълни трибуни и в предстоящите важни срещи в първенството и на европейската сцена.

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Стадион "Българска Армия"

"Армейската любов не познава граници! Билетите за историческия първи мач на ЦСКА на изцяло реконструирания наш дом - "Българска армия", бяха напълно разпродадени. Благодарим на всички армейци от всички точки на България и по света за колосалния интерес. ЦСКА е религия за милиони и няма стадион, който да успее да побере всички червени сърца! Сигурни сме, че в предстоящите важни битки отборът ни ще се радва на същата подкрепа на изключителното ни бижу!", написаха от клуба.

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ЦСКА Славия стадион Българска армия
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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