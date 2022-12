Оценка: Лукашенко твърдо бяга от включване на беларуската армия във войната с Украйна

Според ISW, Беларус няма необходимата бойна мощ, за да повлияе на действията на фронта в Украйна, дори и да влезе във войната. Беларуската армия се състои от около 45 000 души активен персонал т.е. само шест боеспособни бригади. Единствено, което може да направи беларуската армия, е да привлече части от украинските въоръжени сили на нов фронт, с което малко да облекчи руснаците. Зам.-командващият на украинската армия генерал Олексий Хромов вече официално коментира, че от беларуска страна могат да бъдат включени 15 000 военни плюс още 9000 руснаци, но това е недостатъчно за гонене на голям оперативен успех.

След протестите срещу беларуския диктатор Александър Лукашенко през 2020 и 2021 година, Русия търси начини да постави под директен контрол беларуската армия и да установи система от постоянни военни бази в Беларус. Съответно, Кремъл засилва натиска върху Лукашенко да вкара беларуски военни във войната с Украйна.

Засега обаче Беларус помага само с военна техника и материална помощ. По оценка на Hajun Project, около 18% от способните да действат танкове на Беларус вече са дадени на Руската федерация като помощ във войната с Украйна. Отделно, в Беларус тренират мобилизирани руски войници и това пречи на тренировъчния процес на самата беларуска армия.

Съгласно данни на украинското разузнаване, напрежението в командването на беларуската армия заради сътрудничеството с Русия расте. Специално внимание се обръща на област Брест, където руски войници почнали да влизат в местни болници заради липса на хигиена на ключов полигон, което увеличило заболяванията сред тях. Отделно, расте напрежение и на етническа основа между беларуси и руснаци. А информацията за тежките загуби на руската армия в Украйна няма начин да не влияе и на бойния дух на беларуската армия.

Всичко това обяснява и защо напоследък Лукашенко говори за заплаха от запад от страна на НАТО и нуждата Беларус "да се окопае" по западната си граница. Това е маневра, за да парира натиска на Кремъл беларуската армия да се включи в Украйна, смятат от ISW. Лукашенко ще помага на Русия във войната ѝ срещу Украйна, но е крайно невероятно да отдели части от собствената си армия за тази цел, добавят от ISW.

Междувременно, на фронта в Украйна големи промени няма. Украинският министър на отбраната Олексий Резников официално заяви на пресконференция в Одеса с шведския си колега, че украинската армия изчаква времето да стане по-студено и земята да замръзне, за да възобнови по-мащабните контраофанзивни операции. Швеция пък обеща нов пакет военна помощ за Украйна, включително ПВО и боеприпаси, подходящи за зимни условия.

