Украинците идват: Нова порция руска паника за Запорожието, подробни кадри от Бахмут (ВИДЕО)

Съобщенията и заключенията какво става доста си приличат, но не изцяло. Общо взето, всички отбелязват, че се увеличила интензивността на украинските обстрели по позиции при Мала Токмачка – населено място в близост до Орехов на изток и отправна точка към град Токмак, един от двата най-големи украински града в Запорожка област, които все още са под руска окупация (другият е Мелитопол). Има твърдения за напредък на украински танкове, но заключенията какво става се различават – за някои това е началото на голямата украинска контраофанзива, други обясняват, че все още става въпрос за раузнаване в бой и, разбира се, ако някъде бъде открита слабост в руската отбрана, украинците да се вклинят там и да развият успеха си.

Обобщение на съобщенията в руските телеграм канали със съответните препратки беше направено от два от украинските канали в Телеграм:

Several Russian sources are noticing a dramatic increase in fire and assault on their positions tonight in Zaporizhzhia direction. They say tanks are attacking their positions and shelling is non-stop:



Zapiski Veterana:

"I think now we can already talk about the beginning of the… pic.twitter.com/z4updAEb8y — Dmitri (@wartranslated) June 7, 2023

Bedtime hysteria. Multiple Russian military channels report clashes south of Malaya Tokmachka in the Zaporizhzia region. Aviation would be active on both sides. pic.twitter.com/r4nJo9JIEP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 7, 2023

Иначе през нощта Владимир Рогов, назначеният от руснаците зам.-управител на Запорожка област, публикува в Телеграм звуци от експлозии:

Even Russian channels claim that Tokmak is being hit hard at this moment. Locals write about lots of explosions. pic.twitter.com/ujxnQlpk4z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 7, 2023

На този фон, Трета щурмова бригада на украинската армия, която действа при Бахмут, публикува 18-минутно видео с кадри от напредъка си по фланговете на брега. Още вчера, 7 юни, имаше поредна порция новини за това: Украински зам.-военен министър: Атакуваме при Бахмут и напредваме (ВИДЕО)

Междувременно руският олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин продължава да налива масло в огъня и да разбива от критики руското военно министерство.

Interestingly, Prigozhin suggests that the Russian military leadership may consider deploying tactical nuclear weapons to the Belgorod Oblast to show how smart and mentally ill they are. pic.twitter.com/2M9hS1vpWB — Volodymyr Tretyak 🇺🇦 (@VolodyaTretyak) June 7, 2023

В дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, обръща внимание на интервю, касаещо командващия десантните части на руските ВВС генерал Михаил Теплински. Интервюото излезе в Телеграм канал, свързван с ЧВК Вагнер и в него се говори как Теплински, който Пригожин открито подкрепя, поел отговорността за отбраната при Бахмут и че ситуацията там се развива в условия на пълномащабна украинска атака, а не на операции тип „разузнаване в бой“. Интервюто излезе точно след информация, че генерал Валерий Герасимов поема пряко командването на юг – Пригожин отдавна напада точно Герасимов и руския военен министър Шойгу.