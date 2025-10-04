Очаквано: Партията на Бабиш води убедително на парламентарните избори в Чехия

Движението "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявано като дясно, популистко и антиимигрантско) на бившия премиер Андрей Бабиш е на първо място с 38,2% от гласовете, сочат неокончателни резултати от проведените вчера и днес избори за долната камара на чешкия парламент, публикувани от чешката новинарска агенция ЧТК, чешката национална телевизия и телевизия Си Ен Ен Прима Нюз, при преброени 50% от гласовете.

На второ място е управляващата дясноцентристка коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала с 20,6% от гласовете. На трето място е либералната и проевропейска партия "Кметове и независими", която е коалиционен партньор на "Заедно" в сегашното правителство, с 10,6%. На четвърто място е крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" с 8,3%.

На пето място е Партията на пиратите, която също е проевропейска и либерална, и която до миналата година беше част от правителство, със 7,7%, а на шесто със 7,1% е дясното движение "Автомобилисти за себе си", което се обявява против зелените политики на ЕС.

Неокончателните резултати сочат още, че засега крайнолявото обединение "Стига!" остава извън парламента с 4,6% от гласовете. Резултатът на Бабиш не е изненада, тъй като предварителните прогнози показваха, че именно неговата формация е фаворит на вота.

