След Турция: Папа Лъв XIV заминава за Ливан

Последен ден от посещението на папа Лъв XIV в Турция преди заминаването му за Ливан - втора и последна спирка от първото му посещение в чужбина, предаде БНТ. Сутринта светият отец се помоли в арменската апостолическа катедрала в Истанбул преди да се присъедини към света литургия в патриаршеската църква "Свети Георги".

Следобед главата на Римокатолическата църква ще отпътува за Ливан.В Бейрут папата ще проведе срещи с президента и министър-председателя и ще произнесе реч пред представители на гражданското общество и дипломати.

Ливан е държавата в Близкия Изток с най-многобройно християнско население и се очаква папата да посети пет града и да отправи послание за мир на фона на продължаващите удари срещу южен Ливан от страна на Израел.

Как Ердоган посрещна папа Лъв XIV?

Снимка: Getty

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган посрещна папа Лъв XIV в президентския дворец в Анкара. Папата избра Турция за първото си пътуване в чужбина.

Делегацията на главата на Римокатолическата църква беше предвождана от конна военна част, а по време на официалната церемония, на която прозвучаха химните на Ватикана и Турция, бяха изстреляни топовни салюти.

Срещата между двамата държавни глави започна, след като папа Лъв XIV поднесе венец пред мавзолея на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк.

Ердоган ще разговаря със Светия отец в президентската библиотека, която към настоящия момент е една от най-големите в света.

