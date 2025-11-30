Зеленски заговори за "край на войната с достойнство" в рамките на дни

Благодарение на активната дипломация е напълно реалистично през следващите дни да се финализират стъпките, необходими, за да се определи как да се сложи край на войната с достойнство, заяви във вечерното си видеообръщение в събота украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ".

Според него украинската делегация се очаква да бъде в САЩ още днес, американско време, където диалогът ще продължи въз основа на точките, обсъдени в Женева. "Дипломацията остава активна. Американската страна демонстрира конструктивен подход и през следващите дни е възможно да се изяснят стъпките, за да се определи как да се доведе войната до достоен край", каза Зеленски.

"Украинската делегация има необходимите насоки и очаквам момчетата да работят в съответствие с ясните украински приоритети", отбеляза той, цитиран от БТА.

Както беше съобщено по-рано, Зеленски променил състава на делегацията за преговори със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия по отношение на мира. Сега тя се оглавява от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Зеленски одобри и нови директиви за украинската делегация, участваща в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия, за постигане на справедлив и траен мир.

Умеров, като ръководител на украинската делегация, вече отпътува за мирни преговори в САЩ заедно със своя екип, припомня Укринформ.

Залужни заговори за замразяване

На този фон бившият главнокомандващ украинската армия ген. Валерий Залужни, който сега е посланик на Киев във Великобритания, определи най-вероятния сценарий за прекратяване на войната. Според него такъв сценарий е замразяване на сраженията за няколко години, през които двете страни ще се подготвят за нов кръг от военни сблъсъци. В статия за LIGA.net той подчерта, че войната не може да бъде прекратена „под натиска на поредното събитие в новините“, вероятно имайки предвид корупционния скандал "Енергоатом", който е в основата на операция "Мидас" на антикорупционните органи на Украйна.

За да бъде възможен мирът, трябва да се съберат определени предпоставки „на военния, икономическия и политическия фронт“, смята Залужни. Срив на един от тези фронтове може да доведе до появата „само на предпоставки“ за прекратяване на войната. В същото време генералът признава, че в предложените на Украйна варианти за мирно споразумение „условията не стават по-добри с всеки изминал ден“.