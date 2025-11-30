Войната в Украйна:

Зеленски заговори за "край на войната с достойнство" в рамките на дни

30 ноември 2025, 13:10 часа 614 прочитания 0 коментара

Благодарение на активната дипломация е напълно реалистично през следващите дни да се финализират стъпките, необходими, за да се определи как да се сложи край на войната с достойнство, заяви във вечерното си видеообръщение в събота украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ".

Според него украинската делегация се очаква да бъде в САЩ още днес, американско време, където диалогът ще продължи въз основа на точките, обсъдени в Женева. "Дипломацията остава активна. Американската страна демонстрира конструктивен подход и през следващите дни е възможно да се изяснят стъпките, за да се определи как да се доведе войната до достоен край", каза Зеленски.

Още: Войната не е розова картина: Все по-високи данъци, иновация за Starlink, брони за КАМАЗ - Z-блогъри се вайкат

"Украинската делегация има необходимите насоки и очаквам момчетата да работят в съответствие с ясните украински приоритети", отбеляза той, цитиран от БТА.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty images

Както беше съобщено по-рано, Зеленски променил състава на делегацията за преговори със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия по отношение на мира. Сега тя се оглавява от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Още: Променяме отбранителния план на Украйна: Зеленски след срещи с Буданов и Шмигал (СНИМКИ)

Зеленски одобри и нови директиви за украинската делегация, участваща в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия, за постигане на справедлив и траен мир.

Умеров, като ръководител на украинската делегация, вече отпътува за мирни преговори в САЩ заедно със своя екип, припомня Укринформ.

Залужни заговори за замразяване

На този фон бившият главнокомандващ украинската армия ген. Валерий Залужни, който сега е посланик на Киев във Великобритания, определи най-вероятния сценарий за прекратяване на войната. Според него такъв сценарий е замразяване на сраженията за няколко години, през които двете страни ще се подготвят за нов кръг от военни сблъсъци. В статия за LIGA.net той подчерта, че войната не може да бъде прекратена „под натиска на поредното събитие в новините“, вероятно имайки предвид корупционния скандал "Енергоатом", който е в основата на операция "Мидас" на антикорупционните органи на Украйна.

Още: Чавдар Стефанов: Путин сложи точка на мирния план, но е по-скоро пауза (ВИДЕО)

За да бъде възможен мирът, трябва да се съберат определени предпоставки „на военния, икономическия и политическия фронт“, смята Залужни. Срив на един от тези фронтове може да доведе до появата „само на предпоставки“ за прекратяване на войната. В същото време генералът признава, че в предложените на Украйна варианти за мирно споразумение „условията не стават по-добри с всеки изминал ден“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес