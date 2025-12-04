Исус Христос бе осъден за фиктивно регистриране на мигранти

Исус Петрович Христос - това е името на руски гражданин, получил присъда тези дни за това, че регистрирал фиктивно мигранти в дома си. По делото се е произнесъл Ново-Савинският съд в град Казан. Според материалите по делото в периода между 25 юли и 10 септември Христос е регистрирал общо 45 мигранти в апартамента си от 31,9 кв.м, макар те в действителност да не са живели там.

Исус Христос е признал вината си и е обяснил, че го е направил, тъй като инвалидната му пенсия била недостатъчна.

През лятото той вече е получил една осъдителна присъда за регистрация на 40 други мигранти, всеки от които му заплатил приблизително по 2000 рубли.

Христос се е отървал с условна присъда и глоба от 13 000 рубли, пише РИА Новости.

