Любопитно:

Исус Христос бе осъден за фиктивно регистриране на мигранти

04 декември 2025, 14:57 часа 198 прочитания 0 коментара
Исус Христос бе осъден за фиктивно регистриране на мигранти

Исус Петрович Христос - това е името на руски гражданин, получил присъда тези дни за това, че регистрирал фиктивно мигранти в дома си. По делото се е произнесъл Ново-Савинският съд в град Казан. Според материалите по делото в периода между 25 юли и 10 септември Христос е регистрирал общо 45 мигранти в апартамента си от 31,9 кв.м, макар те в действителност да не са живели там. 

Исус Христос е признал вината си и е обяснил, че го е направил, тъй като инвалидната му пенсия била недостатъчна.

През лятото той вече е получил една осъдителна присъда за регистрация на 40 други мигранти, всеки от които му заплатил приблизително по 2000 рубли. 

Още: Коя държава е кръстена на Исус Христос

Христос се е отървал с условна присъда и глоба от 13 000 рубли, пише РИА Новости.

Пастор обяви датата на Страшния съд: Получил видение (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Исус Христос Русия мигранти присъда
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес