Официално: ЕС няма да удари Русия с 20-и пакет санкции навръх годишнината от войната

Страните от Европейския съюз няма да приемат нов, 20-и пакет от санкции срещу Русия в понеделник, 23 февруари, обяви ръководителят на външната политика и политиката на сигурност на ЕС Кая Калас. Консенсус по предложените мерки няма да бъде постигнат на срещата на външните министри от блока днес. "Това стана ясно от продължаващата съпротива на Унгария", заяви Калас пред репортери преди срещата, цитирана от Reuters.

ЕС имаше за цел да накаже Москва с нови ограничителни мерки за четвъртата годишнина от инвазията в Украйна (24 февруари).

Интересно е, че в предходния работен ден - петък, 20 февруари - върховният представител на ЕС за външната политика намекна, че на 23 февруари може да бъде приет нов пакет от санкции срещу Русия. Тя отбеляза тогава, че ограниченията дават резултат и че руската икономика е под силен натиск.

Отказ от няколко страни

Новият пакет от санкции срещу Москва трябваше да е насочен към енергийния сектор, финансовите услуги и търговията. Ако бъде приет, се очаква да доведе до допълнително намаляване на приходите на Кремъл от износ на петрол и газ - припомнете си още детайли: Провал: ЕС не постигна съгласие по 20-ия пакет санкции срещу Русия.

Снимка: Getty Images

Още в началото на миналата седмица обаче стана ясно, че новият пакет от санкции предизвиква остри разногласия сред държавите членки на ЕС. Освен прокремълски настроения унгарски премиер Виктор Орбан, опасения изразиха Италия, Испания, Гърция и Малта.

Отделно от това Орбан заплаши с вето върху пакета от санкции заради спрените потоци от руски петрол по петролопровода "Дружба" през Украйна. Всъщност те спряха заради руски удар по част от тръбата: Унгария извива ръце: Санкции срещу Русия само след петрол по "Дружба".