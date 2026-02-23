А ни плашеха с по 1000 "Шахед"-а за нощ: Русия няма достатъчно дронове и ракети

Миналата година руснаците масово ни плашеха, че ще удрят Украйна всяка нощ с по 1000 дронове "Шахед-136". Много шум за нищо. Тази заплаха вече стана на една година, но за това време никога не сме регистрирали по 1000 "Шахед"-а не всяка нощ, а дори не и за денонощие. Това пише вчера, 22 февруари, в телеграм канала си Олександър Коваленко, военнослужещ и политически наблюдател в групата "Информационна съпротива", както и водещ експерт в Украинския център за изследвания на сигурността.

Намаляване на броя на ударите

Ето какви данни посочва той:

През третата седмица на февруари 2026 г., руснаците са изстреляли 952 дрона камикадзе "Шахед-136" и примамки "Гербер", като украинските ПВО са свалили 862 от тях, или 91% от общия брой дронове.

През първата половина на февруари 2026 г., руснаците са изстреляли общо 3677 дрона камикадзе "Шахед-136" и примамки "Гербер", като от тях украинците са свалили 3291 цели, или приблизително 90% от общия брой дронове, изстреляни от противника.

През третата седмица на февруари продължава да се отчита намаляване на интензивността на руските въздушни удари срещу Украйна не само на дронове, но и на ракетните удари. Ударите с балистични ракети остават приоритет.

Съотношение изстреляни ракети/ прехванати ракети

Общо за 2-3 февруари, руснаците са изстреляли 206 ракети. Прехващанията са както следва, посочва Коваленко:

3M22 Циркон – изстреляни 10/прехванати 8;

9M723/KN-23/5V55 – изстреляни 85/прехванати 28;

Х-22/32 – изстреляни 7/прехванати 3;

Х-101 и 9M727/728 – изстреляни 73/прехванати 39;

3M14 Калибър – изстреляни 16/прехванати 10;

Х-47M2 Кинжал – изстреляни 5/прехванати 3;

Х-59/69 – изстреляни 7/прехванати 2;

Х-31П – изстреляни 1/прехванати 0;

Неопределен тип – изстреляни 2/прехванати 2.

През третата седмица на февруари, руснаците са изстреляли общо 40 ракети, от които 27 са прехванати от украинската ПВО. Прехващанията са както следва:

3M22 Циркон – изстреляни 4/прехванати 2;

9M723 – изстреляни 10/прехванати 0;

9M727/728 – изстреляни 4/прехванати 4;

Х-101 – изстреляни 20/прехванати 20;

Х-31П – изстреляни 1/прехванати 0;

Х-59/69 – изстреляни 1/прехванати 1.