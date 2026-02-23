Зеленски каза пред BBC какво е победа за Украйна. Кличко показа в ефир колко вярва на Тръмп (ВИДЕО)

"Къде се намирате сега? В Киев, в столицата на нашата родина Украйна. Ще загубим ли? Не, защото се борим за независимостта на Украйна". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, който даде интервю за BBC. А една от основните теми в него беше какво представлява победа за Украйна във войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин - и че дори президентът на САЩ Доналд Тръмп повтаря, че Украйна не може да спечели войната.
"Днес говорим да спрем войната. Вярвам, че да спрем Путин да окупира цяла Украйна е победа за целия свят. Путин няма да спре с Украйна", каза Зеленски.
А на въпрос, че не казва, че украинска победа значи връщане на вече окупирана от руснаците украинска земя, Зеленски отговаря: "Във всички случаи ще го постигнем - това е въпрос на време. Да го направим днес значи да загубим милиони хора, защото руската армия е голяма. Нямаме достатъчно хора, нямаме достатъчно оръжие. И какво е земя без хора?".
🇺🇦 What victory means for Ukraine— NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026
Volodymyr Zelensky said victory is not only about reclaiming territory.
“Ukraine’s victory is the preservation of our independence. And victory for justice around the world is the return of all our lands,” he emphasized.
In other words, it’s… pic.twitter.com/YXmyySttXp
Още: А ни плашеха с по 1000 "Шахед"-а за нощ: Русия няма достатъчно дронове и ракети
Помощта за Украйна и Доналд Тръмп
"Уязвими се в тази позиция, да", признава Зеленски при въпрос-констатация, че Украйна е заявима от доставки на оръжие и помощ отвън и американският президент Доналд Тръмп се възползва от това. А на въпрос на Sky News към кмета на Киев Виталий Кличко дали вярва на Тръмп, градоначалникът ясно показа за какво става въпрос: "Опитвам се да му вярвам, но понякога не разбирам посланията му за мира в Украйна". С пояснение - капитулация на Украйна пред Путинова Русия не е мир.
Klitschko hesitates on Trump— NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026
Kyiv Mayor Vitali Klitschko struggled to immediately answer whether he trusts Donald Trump during an interview with Sky News.
After the host’s direct question, Klitschko paused for about 13 seconds. He smiled — but said nothing. The silence hung in… pic.twitter.com/mSrZtPf6tZ
Още: Официално: ЕС няма да удари Русия с 20-и пакет санкции навръх годишнината от войната