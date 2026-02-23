Любопитно:

Зеленски каза пред BBC какво е победа за Украйна. Кличко показа в ефир колко вярва на Тръмп (ВИДЕО)

"Къде се намирате сега? В Киев, в столицата на нашата родина Украйна. Ще загубим ли? Не, защото се борим за независимостта на Украйна". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, който даде интервю за BBC. А една от основните теми в него беше какво представлява победа за Украйна във войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин - и че дори президентът на САЩ Доналд Тръмп повтаря, че Украйна не може да спечели войната.

"Днес говорим да спрем войната. Вярвам, че да спрем Путин да окупира цяла Украйна е победа за целия свят. Путин няма да спре с Украйна", каза Зеленски.

А на въпрос, че не казва, че украинска победа значи връщане на вече окупирана от руснаците украинска земя, Зеленски отговаря: "Във всички случаи ще го постигнем - това е въпрос на време. Да го направим днес значи да загубим милиони хора, защото руската армия е голяма. Нямаме достатъчно хора, нямаме достатъчно оръжие. И какво е земя без хора?".

Помощта за Украйна и Доналд Тръмп

"Уязвими се в тази позиция, да", признава Зеленски при въпрос-констатация, че Украйна е заявима от доставки на оръжие и помощ отвън и американският президент Доналд Тръмп се възползва от това. А на въпрос на Sky News към кмета на Киев Виталий Кличко дали вярва на Тръмп, градоначалникът ясно показа за какво става въпрос: "Опитвам се да му вярвам, но понякога не разбирам посланията му за мира в Украйна". С пояснение - капитулация на Украйна пред Путинова Русия не е мир.

Ивайло Ачев
