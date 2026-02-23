Нови правила: Важна новина за българите, пътуващи към Великобритания

От 25 февруари 2026 г. Обединеното кралство прилага стриктно изискването всички посетители от държави, за които не се изисква виза, да притежават Електронно разрешение за пътуване (Electronic Travel Authorisation, ETA), за да могат да пътуват до страната, предупреждава Министерството на външните работи у нас. Българските граждани, които желаят да отидат до Великобритания за краткосрочно пребиваване до 6 месеца с цел туризъм, частно посещение, бизнес пътуване или краткосрочно обучение, трябва задължително да са получили преди това електронно разрешение за пътуване (ЕТА).

Заявлението за ETA се подава минимум три дни преди пътуването, а процедурата и формулярът за кандидатстване са публикувани ТУК.

Издаденото разрешение е валидно за две години или до изтичане на паспорта на притежателя - което от двете настъпи по-рано.

Не може да се качите на борда без ETA

Тази политика касае пряко гражданите на ЕС със статут по Схемата за уседналост на блока - EU Settlement Scheme/EUSS, защото превозвачите трябва да се уверят, че пътниците, които не притежават ETA, имат валидно разрешение за пътуване под формата на електронна виза (eVisa), показваща наличие на временен или постоянен статут на уседналост, или друг вид разрешение или освобождаване от имиграционен контрол. Липсата на необходимото разрешение или освобождаване от имиграционен контрол не позволява качване на борда.

Самолетните компании са инструктирани да не качват пътници без валидни ETA на борда на полети до Обединеното кралство.

За гражданите с временен или постоянен статут на уседналост във Великобритания

Българските граждани с временен или постоянен статут на уседналост във Великобритания, на които е издаден нов паспорт или документ за самоличност, трябва незабавно да актуализират своя дигитален имиграционен профил (UK Visas and Immigration Account) с данните на новия документ, за да избегнат забавяния при пътуване: ТУК.

Снимка: Getty Images

Разрешението за пребиваване се проверява автоматично от превозвачите, като пътниците могат също да получат код за споделяне (share code) чрез услугата View and Prove (ТУК) и да го предоставят на превозвача. Кодът може да бъде получен предварително и представен по време на пътуването - валиден е 90 дни и може да се използва многократно.

Българските граждани, притежатели на удостоверение за подадено заявление за получаване на статут по Схемата за уседналост на ЕС (Certificate of Application), се допускат в страната при наличие на създаден дигитален профил, свързан с документа за пътуване, с който са кандидатствали за статут.

Българските граждани с двойно гражданство не могат да получат електронно разрешение за пътуване (ETA) и трябва задължително да пътуват с валиден британски паспорт или с удостоверение за право на пребиваване (Certificate of Entitlement to the Right of Abode), положен в чуждия паспорт. Неспазването на това изискване може да доведе до отказ за качване на борда или забавяния.

Вижте ТУК контакти с посолството и консулствата ни в Обединеното кралство.

