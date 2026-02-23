Учени: Тези животни използват имена почти като хората

Даването на лични имена на живи същества и дори на някои предмети изглежда като уникално човешка черта. Изследванията обаче показват, че някои животни вероятно също разбират концепцията за имена и се обръщат едно към друго с имената си. Американският еволюционен биолог Скот Травърс пише за това в статия за Forbes.

Животните, които общуват с имена почти като хората

Ученият отбелязва, че делфините, които вече се смятат за едни от най-интелигентните същества на планетата след хората, са способни да произвеждат доста богат репертоар от звуци, от щракания до високочестотни свирки. И изглежда, че делфините използват някои звукови комбинации точно както ние използваме имена.

Прочетете също: Жените с тези имена са надарени със силен магнетизъм, мъжете се влюбват в тях от пръв поглед

Травърс цитира изследвания от 2006 , 2013 и 2023 г. , в които учените анализират този специфичен аспект на комуникацията между делфините. Особено показателно откритие е, че делфините не само произвеждат свои собствени уникални звукови модели, но и могат да имитират характерните звуци на другите. Освен това делфините реагират на тези звуци също толкова добре, ако са записани от хора и след това възпроизведени с помощта на технологии.

В същото време Травърс отбелязва, че структурата на речта на делфините изобщо не е подобна на човешката реч, така че сравняването на понятията за човешки имена с имената на делфините е донякъде произволно.

Прочетете също: Хората с тези имена живеят по-дълго от останалите: Проверете дали сте в списъка

„Звуковите сигнали на делфините не са структурирани по азбучен или символичен ред, те не се използват или възприемат сантиментално или смислено по същия начин като нашите. Въпреки това, доказателствата сочат, че използването на отличителни звуци е референциално: зовът на един делфин може да представлява този индивид за друг, точно както бихте използвали нечие име, за да се обърнете към него в разговор“, пише ученият.

Ключовата разлика между човешките имена и тези на делфините е как възникват. При хората родителите дават на децата си име, състоящо се от привидно произволна комбинация от звуци. При делфините е различно. Всеки делфин развива свой собствен вокален „подпис“, докато съзрява и натрупва социален опит. Този „подпис“, който може да се използва от други делфини, е вид име.

Прочетете също: Странни имена на държави: как се е появило името Чад