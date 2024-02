Официално: Европейската комисия отблокира 137 млрд. евро за Полша

Парите идват от два източника: 76,5 млрд. евро от бюджета за развитие, контролиран от Еврокомисията, и почти 60 млрд. евро от фонда за възстановяване след КОВИД. Последният все още трябва да бъде одобрен от държавите-членки на ЕС, предаде ДПА.

Припомняме, че Комисията прекрати финансирането за Полша през 2022 г. с мотива, че съдебните реформи, въведени от тогавашното правителство, застрашават независимостта на съдебната власт. Новото правителство на Полша, ръководено от бившия председател на Европейския съвет Доналд Туск, отменя тези промени в опит да спази стандартите на ЕС и да възстанови достъпа на страната до бюджета на ЕС.

Снимка: iStock

Общата сума от 137 млрд. евро включва както просрочени плащания, които са били блокирани, така и плащания, дължими през следващите няколко години, които също щяха да бъдат блокирани, ако Еврокомисията не беше решила да възстанови финансирането на Полша.

