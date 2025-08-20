Пеевски не е водопроводчик, а съсед, който само говори: ПП с остра критика за водната криза

Когато в дома ви няма вода, кого търсите - водопроводчика или съседа, който само ще говори за проблема? Българите заслужаваме конкретни действия, а не безкрайни обсъждания, за да си прави санкционираният за корупция Делян Пеевски реклама, докато хиляди семейства чакат реални действия от правителството. Водата не трябва да е заложник на политически игри. Това се казва в позиция на „Продължаваме промяната“ във връзка с исканото от лидера на ДПС - Ново начало свикване на незабавно заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите заради водната криза в страната.

"Проблемът е сериозен и засяга всички. Цяла България страда от липса на вода. Хиляди български семейства всеки ден се борят с водния режим, а нашите деца не могат да си измият ръцете в училище. Това не е нормално за европейска страна в 21. век", заявяват от ПП.

От партията напомнят, че вече има готов план, който е готов, но все още не е приет за изпълнение. "Въпросът е: Защо да свикваме извънредна парламентарна комисия, когато вече имаме готово решение?", питат от партията. Според тях парламентът може да даде указания и да контролира, но не може директно да строи язовири и да поправя тръби.

"В бюджета за 2025 година не са отпуснати средства за справяне с безводието. Предложенията за финансиране на най-засегнатите райони бяха отхвърлени. Как ще се решава проблем без финансиране?", чудят се още от ПП.

И добавят, че има два пътя:

да се свика извънредна парламентарна комисия, която да възложи отново да се проучва проблема

или

да се приеме готовият доклад от юли и да започне незабавно неговото изпълнение

От коалиция ПП-ДБ ще внесе в парламента проект за решение и гласуване в пленарна зала на Доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за проблемите с безводието и задължава изпълнителната власт да започне да изпълнява мерките от доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за проблемите с безводието.