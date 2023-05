Огнен смерч заради горски пожар в Русия, в Ростов има взривове във военна болница (ВИДЕО)

В района на Курган движението вече е блокирано на няколко участъка от магистралата Иртиш. Пътят към Тюмен също е затворен.

Голям пожар избухна и в Москва - на строителен обект. По предварителна информация са се подпалили боклуци и строителни материали. Според информация на официалните власти пожарът е овладян.

In Moscow, a construction site in the Ochakovo district is on fire, the local media report. pic.twitter.com/CBa5FW41eH