Огромен пожар при завода на "Москвич" в Москва (ВИДЕО)

Според първоначални данни именно заводът на емблематичния руски автомобилен производител се е подпалил.

Контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС обаче публикува информация, че не предприятието е станало жертва на огъня, а друго място - завод за стоманобетонни изделия. Цитирана е столичната централа на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация, откъдето потвърдили факта на пожара, като подчертали, че пожарът възниква в отделен хангар, който се намира извън територията на завода "Москвич". Вътре се съхранява пресована хартия, самото предприятие се занимава с рециклиране на вторични суровини.

There is a fire on the territory of the Moskvich plant in Moscow. pic.twitter.com/707ORX9cce