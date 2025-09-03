Огромна трагедия: Много загинали и ранени при дерайлиране на фуникуляр в Лисабон (ВИДЕО)

Най-малко 15 души загинаха, а 9 са ранени при дерайлиране на един от популярните сред туристите фуникуляри в Лисабон, предадоха световните агенции. Дерайлирал е фуникулярът по линията "Глория", открита през 1885 г. и свързваща зоната на площад "Ресторадориш" в центъра на Лисабон с квартала Барио Алто, известен с оживените си нощни заведения, който е на един от лисабонските хълмове.
🚨BREAKING: The famous Elevador da Glória funicular derailed in the heart of Lisbon, Portugal, leaving at least 20 injured, according to preliminary reports. pic.twitter.com/MaxxDNQcMG— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 3, 2025
Според първоначална информация се е скъсал един от кабелите на фуникуляра и той е тръгнал надолу, излязъл е от релсите и се е ударил в къща. На място има екипи на службите за бърза помощ и на пожарникарите. Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите, предаде БТА.
⚡️🇵🇹 Au moins 15 personnes sont mortes et 9 ont été blessées lors du déraillement d'un funiculaire à Lisbonne, au Portugal, rapporte CNN Portugal.
Un accident impliquant un funiculaire d'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne a fait plusieurs… pic.twitter.com/x8rntYsRzZ
Фуникулярите в Лисабон са популярна атракция за туристите. Освен "Глория" са прочути фуникулярите "Бика" и "Лавра", както и асансьорът с панорамна платформа на върха "Санта Жуста". Фуникулярите се открояват с жълтия си цвят, подобен на този на лисабонските трамваи. Фуникулярът "Глория" може да транспортира до 42-ма пътници.