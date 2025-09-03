Огромна трагедия: Много загинали и ранени при дерайлиране на фуникуляр в Лисабон (ВИДЕО)

Най-малко 15 души загинаха, а 9 са ранени при дерайлиране на един от популярните сред туристите фуникуляри в Лисабон, предадоха световните агенции. Дерайлирал е фуникулярът по линията "Глория", открита през 1885 г. и свързваща зоната на площад "Ресторадориш" в центъра на Лисабон с квартала Барио Алто, известен с оживените си нощни заведения, който е на един от лисабонските хълмове.

Според първоначална информация се е скъсал един от кабелите на фуникуляра и той е тръгнал надолу, излязъл е от релсите и се е ударил в къща. На място има екипи на службите за бърза помощ и на пожарникарите. Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите, предаде БТА.

