Украйна размазва Русия в Азовско море и гони вече 100 ударени танкера за седмица. Путин е превърнал съюзник на Киев в свой хъб (ОБЗОР - ВИДЕО)

От 6 юли насам, откакто започнаха целенасочената си кампания, украинските сили са нанесли удари по поне 90 руски петролни танкера в Азовско море, за да изолират окупирания полуостров Крим. Генералният щаб на Украйна и командирът на украинските Сили за безпилотни системи (USF) майор Роберт Бровди (с позивна "Мадяр") съобщиха на 12 юли, че украинските сили са нанесли удари по 14 кораба в Азовско море през нощта на 11 срещу 12 юли, включително четири ферибота и 10 танкера, които Русия използва за превоз на нефт и нефтопродукти и за заобикаляне на санкциите.

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Още 13 плавателни съда от руския флот са поразени през изминалата нощ, но все още се чака допълнителна информация - така за седмица поразените кораби в Азовско море може да станат над 100.

Burning Russian tankers in the Sea of Azov after Ukrainian drone attacks. #Ukraine pic.twitter.com/x059p07NDf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 12, 2026

Video captures Ukrainian long-range drone strikes hitting targets in the city of Azov, Russia’s Rostov region. #Ukraine pic.twitter.com/WTcBZaDY5Z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 12, 2026

Украинските сили започнаха да засилват ударите срещу кораби в Азовско море на 6 юли като част от усилията да попречат на Москва да се адаптира към ударите срещу сухопътната логистика между Руската федерация и окупирания Крим, които причиниха сериозен недостиг на бензин. Това означава, че украинците буквално хващат полуостров в "клещи", за да го откъснат. Украинските удари срещу руските морски превози на бензин през изминалата седмица представляват нова фаза в действията на Киев да изолира Крим от руската логистична мрежа и да наруши руските морски транспортни маршрути, особено за нефтопродукти и зърно.

"Азовско море ще остане в историята като първото море, унищожено от Руската федерация. Кримският мост доведе до постепенното му изсъхване, а местните рибари безмилостно претърсват дъното с кораби в търсене на риба, което води до масово изчезване на много видове риби и делфини. Сега, заради тези идиоти и техните амбиции, се наблюдава мащабно замърсяване на морето с нефтопродукти", пише междувременно украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов.

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Кризата с бензина в Русия: бой по бензиностанциите и 5,13 евро за литър в Крим

Недостигът на гориво в Русия се превърна в проблем, обхващащ почти цялата страна. От всички руски региони единствено Чукотка и Еврейската автономна област, които се намират в Далечния изток, засега избягват кризата. Те обаче съставляват едва около 0,13% от населението на Русия, така че почти не оказват влияние върху общата ситуация. Междувременно на руските бензиностанции избухва истинска „гражданска война“ - вижте:

Fuel shortages in Russia have become an almost nationwide problem



Of all Russian regions, only Chukotka and the Jewish Autonomous Region have reportedly avoided the shortage.



However, they account for only about 0.13% of Russia’s population, so they have almost no impact on the… pic.twitter.com/0sFb9o2U7w — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Цената на бензина в окупирания Крим е достигнала 450 рубли за литър (около 5,13 евро), показват местни жители. Това е около 6–7 пъти повече от типичната руска цена на дребно, 5–6 пъти повече от цената в САЩ и около 3 пъти повече от средната цена в ЕС.

Gasoline in occupied Crimea has reached 450 rubles per liter. That is about 6 to 7 times the typical Russian retail price, 5 to 6 times the US price, and around 3 times the EU average. #Ukraine pic.twitter.com/R7Bf2UGRmm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 12, 2026

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Наблюдават се и доста тъжни и цинични сцени. Триковете да заредиш на бензиностанция и да прередиш опашките, явно вече включват наемане на деца с увреждания - има сведения за хора, цитирани от беларуската опозиционна телевизия Nexta, които ги возят в колите си:

Russian gasoline “life hacks” continue to amaze: now people are reportedly renting children with disabilities to skip queues at gas stations. pic.twitter.com/0XLUfcgYxE — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Украинската бригада за безпилотни системи К-2 същевременно нанесе удар по руската логистика по пътищата в близост до окупираното Енакиево в Донецка област, като така продължи усилията си да възпрепятства придвижването в района.

Ukraine’s K-2 Unmanned Systems Brigade struck Russian logistics on roads near occupied Yenakiieve, continuing its effort to disrupt movement in the area. #Ukraine pic.twitter.com/KGZGbhu12t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 12, 2026

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На фона на цялата тази картина полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че в момента Русия не разполага с ресурсите да атакува Полша, но може да се опита да извърши ограничени провокации. Той отбеляза, че Украйна е доказала, че може да сдържа руската агресия, и определи руските нефтопреработвателни заводи като легитимни военни цели.

Z-каналите се оплакват, че ефективна ПВО не съществува

Успешните украински удари с ракети с голям и среден обсег продължават да подхранват и опасенията на руските военни блогъри относно недостатъчните възможности на страната в областта на противовъздушната отбрана и лошото вземане на решения от страна на Кремъл, което е оставило Русия и окупирана Украйна уязвими към украински удари. Известният руски Z-канал "Два майора" се оплака на 12 юли, че украинските удари предизвикват криза в западните и други части на Руската федерация, отчасти поради „явната небрежност“ на властите. Военнопропагандният канал подчерта, че Москва няма да може бързо да коригира тези проблеми. "Два майора" оцени, че руският военноморски флот не може надеждно да защити корабите в Азовско море поради бюрократичната инерция и че Русия не може бързо да построи рафинерии или подстанции, които да заменят повредените.

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Каналът на бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук - "Рибар" - също се оплака през уикенда, че Русия се мъчи да защити танкерите си в Азовско море от украински дронове главно поради липсата на единна система за защита на корабоплаването. Военният блогър призова страната да създаде единна система - вместо такава, функционираща чрез отделни агенции -, която да контролира мобилните огневи групи в пристанищата и на танкерите, постоянното наблюдение на маршрутите и разпръскването на руските танкери в конвои.

Друг руски военен блогър - "Записки ветерана" - заяви на 11 юли, че Русия разчита на модела за противовъздушна отбрана от съветската епоха, който осигурява защита срещу масирани ракетни удари, но не може ефективно да прехване малки украински дронове, летящи на ниска височина. Той призова Москва да разшири използването на мобилни огневи групи и екипажи за прехващане на безпилотни апарати.

Украинските кампании за удари на далечно разстояние срещу руската енергийна и военна инфраструктура, както и срещу морските превози на бензин, продължават да разкриват уязвимости в руската система за противовъздушна отбрана и вероятно ще продължат да поставят под въпрос способността на Кремъл да защити Русия и окупираните части на Украйна. Русия е неспособна да адаптира системите си за ПВО към бързо променящата се война на дронове, гласи оценка на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

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Вижте как се обучават руските мобилни единици за противовъздушна отбрана:

How Russian mobile air defense units train. pic.twitter.com/NnirWAN7sD — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Русия е превърнала Япония в шпионски хъб и център за доставка на военни технологии

Интересни публикации се появиха в американски и японски медии - те гласят, че диктаторът Владимир Путин е превърнал Япония в руски шпионски център. След като редица руски разузнавачи бяха експулсирани от западни държави в началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г., в Япония се появили десетки агенти на службите за сигурност. Според The New York Times те са изградили там мрежа за доставка на технологии, необходими на руския военнопромишлен комплекс.

В центъра на операцията е секретната 20-а дирекция на Главното разузнавателно управление на Русия (ГРУ). Нейните офицери действат под дипломатическо и бизнес прикритие, като закупуват или прехвърлят чувствително оборудване към собствената си страна. Според западни разузнавателни агенции един от предполагаемите координатори на схемата е Максим Филченков, който официално фигурира като служител на „Аерофлот“.

Основните причини, поради които Москва е избрала Япония, са слабото ѝ законодателство срещу шпионажа и достъпът до съвременни технологии, гласи публикацията. Според украински официални лица около 90% от руските ракети и дронове съдържат японски компоненти.

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Японските власти, които подкрепят Украйна, са получили по-рано предупреждения от западни разузнавателни служби за възможна дейност на руски агенти. Руските шпиони използвали фиктивни фирми и дипломатическо или бизнес прикритие, за да се сдобият с технологии с ограничен достъп, пише и местното издание The Japan Times.

Съюзниците на Киев също не отстъпват, що се отнася до оръжията - Германия ще финансира доставката на 50 000 ударни дрона Shrike FPV, произведени в самата Украйна. Това ще стане в рамките на сделка на стойност 103 милиона долара, съобщи Reuters. Дроните използват софтуер на Auterion, който позволява автономно проследяване и поразяване на движещи се цели по време на последната фаза на полета.

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 62 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 12 юли е имало 257 бойни сблъсъка спрямо 260 на 11 юли. Руснаците са хвърлили 246 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с две повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3296 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 230 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8676 FPV дрона, което е с около 200 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е било най-горещо - 38 отбити руски пехотни атаки там съгласно официалната украинска информация. Още 24 руски пехотни нападения е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, а в Краматорското направление са станали три сражения - то отново е с посока Константиновка, но от североизток (откъм Часов Яр). 16 са били руските пехотни атаки в района на Гуляйполе, Запорожка област, като още две (те са спрени според ВСУ) са осъществени в най-западната част на Запорожието - в направлението към Орехов. В Славянското направление са извършени 25 руски пехотни атаки, а в съседното му от север Лиманско направление – 18. В Южнослобожанското направление (Харковска област) щурмовете на руснаците са били 13 за денонощието. Там има кадри от северните покрайнини на Вовчанск, показващи как 57-а самостоятелна моторизирана пехотна бригада на Украйна унищожава неидентифицирано, силно модифицирано руско превозно средство (възможно е да е било спасителна машина от типа BREM-2):

Pilots of Ukraine’s 57th Separate Motorized Infantry Brigade destroyed an unidentified heavily modified Russian vehicle on the northern outskirts of Vovchansk. The vehicle may have been a BREM-2 recovery vehicle. #Ukraine pic.twitter.com/PQg527Wjjn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 12, 2026

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Руските сили продължават да настъпват в Константиновка, докато украинците запазват позициите си в града. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, публикува нов анализ през уикенда, в който написа, че руските сили са установили плацдарм в източната част на Константиновка – от ул. „Театрална“ до ул. „Булгаков“ и по ул. „Минска“ – и са настъпили на север от жп гарата в града. Машовец съобщи, че руските сили водят боеве в близост до парка „Металург“ и стадион „Металург“ в централната част на Константиновка, както и че руски групи действат по улица „Емелянова“ в района на бензиностанция „Мотто“ и Градската болница №1 в западната част на града. Според наблюдателя украинските сили продължават да държат позиции в промишлена зона между река Криви Торец и улица „Правобережна“ в централната част на Константиновка, както и малък плацдарм на река Криви Торец между държавното научно-производствено предприятие „Кварсит Константиновка“ и предприятието „Свинец“, т.е. в западната част на населеното място.

Машовец отбеляза, че гъстата растителност в района и руините на сградите осигуряват прикритие на руските сили в Константиновка и намаляват ефективността на украинските мисии с дронове. Също така добави, че руските сили провеждат интензивна кампания за въздушна подкрепа, включваща управляеми бомби. Машовец прогнозира, че боевете в Константиновка ще продължат поне до края на юли, но най-вероятно и през август.

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"Два майора" пише днес, че в сектора на Краматорск руските въоръжени сили провеждат настъпление в района на Малиновка. На север, в направлението към Славянск, "нашите сили унищожават вражеската логистика: в Славянск са унищожени бензиностанция и цистерна с гориво", твърди руският канал и казва още, че в Днепропетровска област руснаците напредвали в близост до Олександровка.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е атакувала Украйна с 3 управляеми ракети „въздух-въздух“ тип Х-59/69 и 134 безпилотни летателни апарата. Трите ракети и 123 дрона са свалени или обезвредени с електронно заглушаване, като са регистрирани попадания на 6 атакуващи дрона на 5 места, както и падане на отломки от свалени безпилотни летателни апарати на 4 места, уточниха украинските ВВС. „Освен това тази сутрин врагът нанесе втори въздушен удар по Одеска област“, се посочва в изявлението.

Четирима души са били ранени при руска атака в региона на Одеса, съобщиха от областната администрация. „В резултат на обстрела на едно от автобусните депа шест автобуса се възпламениха. Още 11 автобуса и шест леки автомобила бяха повредени. Увредена беше и част от санаториум. Според предварителни данни четирима души са били ранени при атаката - двама в автобусното депо и двама в санаториума. Всички съответни служби са на място. Продължават дейностите по разчистване“, заяви Олех Кипер, който е началник на областната администрация.

По-рано руското министерство на отбраната съобщи, че руските въоръжени сили са нанесли удари и са унищожили „пристанищни инфраструктурни съоръжения в Черноморск, област Одеса, използвани за разтоварване и съхранение на военни товари, гориво и смазочни материали“.

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Един човек загина, а други двама бяха ранени при руски атаки рано сутринта в Херсонска област. Съобщава се също така, че жена, попаднала под обстрел от руските въоръжени сили в Херсон на 11 юли, е загинала. 68-годишна жителка на Нововоронцивка е била убита при руски артилерийски обстрел, съобщи Управлението за специални операции в Херсон.

Броят на ранените при руската атака срещу Запорожие от вчера се е увеличил до шестима души, сред които и 15-годишно момче. Службите за спешна помощ продължават да реагират, докато властите оценяват последствията от удара.

The number of people injured in Russia’s attack on Zaporizhzhia has risen to six, including a 15-year-old boy. Emergency services continue to respond as authorities assess the consequences of the strike. #Ukraine pic.twitter.com/mDNH0cuJQO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 12, 2026

Според руското Министерство на отбраната през нощта са били свалени 342 украински дрона над руски региони, анексирания Крим, Азовско море и Черно море - става въпрос за периода от 20:00 ч. московско време на 12 юли до 08:00 ч. московско време на 13 юли. Твърди се, че дроновете са свалени над регионите Волгоград, Владимир, Белгород, Брянск, Калуга, Курск, Липецк, Орел, Ростовска, Рязанска и Тулска област, Московска област, Краснодарския край, Крим, Република Адигея, както и над водите на Азовско и Черно море.

Въпреки това докладът на руското ведомство не включва Ставрополския край, където бе атакувано и в момента гори нефтохранилище. Атаката бе потвърдена и от губернатора на региона: Украински дронове отново атакуваха петролна база в Ставрополския край, мащабно нападение и срещу Москва (ВИДЕО).

Един човек е загинал, а други двама са ранени в резултат на украински атаки през нощта в Белгородска област, съобщи местният оперативен щаб.

Пожар е избухнал и в завод в Темрюкския район на Краснодарския край след атака с дрон, твърди местният оперативен щаб. Не се посочва обаче кое е предприятието. "Според предварителна информация няма ранени. Фрагменти от дрон са паднали и върху територията на частен дом в село Илич. Прозорецът и стената на къщата са повредени, а в пристройка е избухнал пожар, който е бил бързо потушен. В район Белореченски фрагменти от дрон са повредили хангар с оборудване на територията на едно предприятие. Няма пострадали. Аварийните и специалните служби реагират на всички инциденти“, съобщи оперативната група на Краснодарския край.

В района на Темрюк се намира пристанище „Кавказ“, включително UNHT (Universal Bulk Chemical Terminal/Универсалният терминал за насипни химикали).

Междувременно се появиха сателитни снимки, показващи щетите по Сизранската петролна рафинерия в Самарска област след нанесения вчера удар с украински дронове. Има тежки поражения по инсталациите за дестилация на суров нефт AVT-5 и AVT-6. По цялата инсталация AVT-5 се забелязват множество пожари, като изглежда, че са повредени и техническите тръбни решетки. Виждат се пожарни коли, които са работели около повредените обекти.

New imagery also shows significant damage to the AVT-6 crude distillation unit at the Syzran oil refinery. Fire engines were visible operating around both damaged units. #Ukraine https://t.co/Xw86AXh0nk pic.twitter.com/rQyacvPiz4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 12, 2026

FP-1 strike drones maneuvering before hitting the Syzran oil refinery in Russia’s Samara region, likely complicating interception by air defenses. The large-scale attack caused significant damage to key production facilities. #Ukraine pic.twitter.com/YK60mgaoln — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 12, 2026

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