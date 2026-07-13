Черните дупки възникват от неочаквано място: Звездите нямат общо с тях

Учените вярват, че са разрешили една от основните мистерии на най-мистериозните обекти в космоса - черните дупки.

Мистерията с произхода на черните дупки

Детектори на гравитационни вълни регистрират вълни в тъканта на пространство-времето в продължение на 11 години, резултат от сблъсъка и сливането на черни дупки. Анализът на сигналите на гравитационните вълни показа, че значителна част от черните дупки могат да се образуват в резултат на космически верижни реакции. Сливащите се черни дупки не образуват единна хомогенна група и всяка от тях носи следи от различни механизми на образуване на черни дупки, смятат учените. Изследването е публикувано в списание Physical Review Letters, пише Gizmodo.

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Всеки път, когато две черни дупки се приближат и слеят, получените гравитационни вълни съдържат информация за техните маси и скорости, както и за посоката на въртене на всяка от тях. Астрономите могат да извлекат тези свойства от сигнала на гравитационната вълна.

Но тези сигнали показват, че някои от черните дупки, участващи в сливането, са в космическата „мъртва зона“ за черни дупки. Тази зона се отнася до диапазона от маси на черните дупки, в който черните дупки не могат да се образуват от смъртта на звезди. Смята се, че черна дупка с маса около 45 пъти масата на Слънцето не може да се образува след смъртта на звезда.

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Учените са анализирали 155 двойки сливащи се черни дупки и установиха, че около 14 процента от сливащите се черни дупки може да са черни дупки от второ поколение. Това означава, че са се образували от предишни сливания на две по-малки черни дупки. Това се различава от водещата теория, че черните дупки се образуват от експлозивната смърт на звезда.

Откритите черни дупки от второ поколение имат много специфичен диапазон на масите – около 20 слънчеви маси и 40 слънчеви маси и повече. Учените смятат, че значителна част от черните дупки са черни дупки от второ поколение. Това означава, че те не са се образували в резултат на смъртта на звезди.

Учените смятат, че подобни сливания се случват в плътни звездни среди, където звездите умират близо една до друга и има много черни дупки. Това може да доведе до образуването на черни дупки от второ поколение и теоретично това би могло да се повтаря безкрайно, като черните дупки постоянно се създават една друга.

Първичните черни дупки могат да имат широк диапазон от размери. Астрофизиците обаче са особено заинтересовани от диапазона на масите, сравним с този на големите астероиди. Черните дупки с тази маса са физически изключително малки - размерът им е по-малък от радиуса на един атом. Поради тази причина те са неоткриваеми чрез стандартни астрономически методи. Те обаче би трябвало да се сблъскват с обикновени звезди.

Когато звезда улови такава черна дупка, последната ще се свие в центъра си. Полученият обект се нарича „звезда на Хокинг“.

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