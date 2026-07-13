Депортираните от Великобритания български шпиони може да са следващите мишени на Кремъл

Освобождаването и депортирането на двама от шестимата българи, осъдени във Великобритания за шпионаж в полза на Русия, предизвика остра критика не само у нас, но и на Острова. Предсрочното освобождаване на Ваня Габерова и Иван Стоянов обаче не означава, че те са невинни или вече не представляват опасност, а е резултат от стриктните британски закони и кризата с пренаселените затвори.

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Основният въпрос сега е как бившата козметичка и бившият ММА боец ще продължат живота си в България и дали са в безопасност. По време на делото стана ясно, че групата не е прикривала добре следите си. В компютъра на ръководителя им – Орлин Русев, са открити множество доказателства за връзките им с издирвания бизнесмен Ян Марсалек, който е финансирал и ръководил операциите им.

Според анализатори извън стените на британския затвор Габерова и Стоянов са потенциално уязвими. Съществуват реални опасения, че хората, от които те са били зависими и които са ги финансирали, може да ги възприемат като риск, съобщи кореспондентът на Нова телевизия на Острова.

Коментира се дори сценарий, при който срещу скромна сума те могат да бъдат елиминирани от самите си поръчители, за да се заличат следите в най-голямата шпионска афера, разкривана досега.

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Очаква се същата процедура да бъде приложена и спрямо останалите четирима българи от мрежата, когато те излежат половината от своите наказания. Сред тях е и соченият за лидер Орлин Русев, който получи най-тежката присъда от 10 години и 8 месеца затвор.

Припомняме, че Габерова и Стоянов получиха най-малките присъди от цялата група - съответно 6 години и 8 месеца и 5 години и 3 месеца. Според британското законодателство чужди граждани могат да бъдат депортирани, след като излежат половината от наложеното им наказание.