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Има ли мачове на Световното първенство по футбол днес - 13 юли

13 юли 2026, 12:17 часа 387 прочитания 0 коментара

Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Канада и Мексико навлиза в предпоследната си фаза - полуфиналите. Четирите отбора, които оцеляха в надпреварата, са Франция, Испания, Англия и Аржентина. Всъщност това са и четирите отбора, които са най-високо ранкирани в световната ранглиста на ФИФА. Това се случва за пръв път в историята на световните първенства, но всяка от изброените нации имаше своите трудности.

Кога са полуфиналите на Мондиал 2026?

Франция стигна до полуфиналите след победа над Мароко, като е единственият полуфиналист, който премина сравнително лесно през елиминационната фаза до момента. Испания трябваше да постига две поредни късни победи над Португалия и Белгия, за да си осигури среща с "петлите" в двубой, определян като финал преди финала. А Англия и Аржентина се нуждаеха и от лек съдийски полъх, зада преодолеят коравите отбори на Норвегия и Швейцария.

Килиан Мбапе

13 юли е почивен ден на Световното, полуфиналите започват на 14 юли

Програмата на Мондиал 2026 е изключително интензивна от самото начало на турнира, като почти няма дни, в които да не се играе футбол. Такива обаче бяха 8 юли и 11 юли, а почивен ден е и 13 юли. Така полуфиналистите ще могат да отдъхнат преди мача, който може да ги отведе към големия финал. Макар и да няма футбол на 13 юли, футболните фенове ще могат да се насладят на Световното още на 14 юли от 22 часа с мача Франция - Испания.

Другият полуфинален мач пък ще се състои на 15 юли, отново от 22 часа, което прави и двата полуфинала удобни за гледане в България. Кога са малкият финал и големият финал на Мондиал 2026, можете да видите в нашата програма по дати и часове за Световното.

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Испания отбор Франция отбор Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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