Иван Демерджиев се готви за главен прокурор, твърди Калин Стоянов

Депутатът от "ДПС-Ново начало" и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов отправи нови остри обвинения срещу настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев. В публикация във Facebook той твърди, че Демерджиев оказва натиск върху прокурори, използва неправомерно служебна информация и се подготвя да стане главен прокурор.

По думите на Стоянов министърът е използвал неправомерно системата PNR и е разпространявал манипулирани справки за пътуванията на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Според него в рамките на една седмица са били изготвени документи с различно съдържание, а Демерджиев публично е представял неверни данни, за да внушава политически зависимости и да нанася репутационни щети.

Бившият вътрешен министър съобщава още, че е подал сигнал до главния прокурор срещу Демерджиев, както и срещу ръководството на ГДБОП, ДАНС и други длъжностни лица заради предполагаеми злоупотреби с информация и други нарушения. Още: След проверките по "Магнитски": Депутат на Пеевски отвръща със сигнал срещу Демерджиев

"В петък Иван Демерджиев е предоставил на народни представители поредната фалшива справка за извършени оперативно-издирвателни мероприятия от ГДБОП. Информацията в нея коренно се разминава с прочетеното от него по време на изслушването в парламента на 02.07.2026 г. След като документите са били получени в Народното събрание, те незабавно са били опровергани с факти. Например, в справката се твърди, че на определена дата Делян Пеевски е пътувал до дадена дестинация, а в действителност на същата и на следващата дата той е бил в сградата на Народното събрание и дори е давал брифинг пред медиите. Освен това някой от уж пътувалите граждани с Делян Пеевски публично опровергаха тази информация, като дори заявиха, че не го познават", пише Стоянов.

Той твърди още, че Демерджиев има достъп до сигналите, подадени срещу него, и влияе върху работата на прокурорите, като ги притиска с обещания за бъдещи кадрови промени. Още: ДПС обвинява МВР в политическа злоупотреба с международни регистри

"Иван Демерджиев заяви, че вече не си правел труда да чете моите сигнали. Поради това зададох въпроса кой и на какво основание му предоставя моите сигнали, с които очевидно той е добре запознат. Успоредно с това ще попитам дали до момента Иван Демерджиев е бил поканен в прокуратурата да даде сведения по изнесените от мен твърдения. Ако прокуратурата действаше по принципите, по които работят Демерджиев и подчинената му ОДМВР-Кърджали (поне засега), той трябваше вече да бъде "отведен за разпит с цел проверка на обстоятелства", коментира Стоянов.

Според него вътрешният министър оказва натиск върху прокурорите, които работят по подадените срещу него сигнали.

"Предполагам, че Демерджиев оказва натиск върху прокурорите, на които са разпределени моите сигнали срещу него, като им обяснява как ще ги освободи от длъжност, когато стане главен прокурор. По този начин, в нарушение на всички правила, той вече се е запознал със съдържанието на сигналите и вероятно им разпорежда как следва да бъдат обработени, така че преписките да бъдат прекратени. Между другото, по същия начин настоява да бъде прекратено и делото, по което му е повдигнато обвинение", твърди Стоянов. Още: Демерджиев с изненада за Пеевски: Към момента санкциите по "Магнитски" се прилагат в България

В публикацията си той отправя и друго тежко обвинение. По думите му до него е достигнала информация, че вътрешният министър разполага с архивите на Пепи Еврото, предоставени му от близки до него лица, както и с информацията, съхранявана от Мартин Божанов - "Нотариуса".

"Именно чрез информацията, с която разполага от архивите на двамата брокери в съдебната система - Пепи Еврото и "Нотариуса", Иван Демерджиев оказвал натиск върху прокурори и настоявал за предприемането на определени действия от тяхна страна", пише Калин Стоянов.