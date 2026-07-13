Украински дронове отново атакуваха петролна база в Ставрополския край, мащабно нападение и срещу Москва (ВИДЕО)

Украински дронове отново атакуваха Михаиловск и околностите му в Ставрополския край на Руската федерация, а също се насочиха към столицата Москва и Подмосковието. В нощта на 9 юли в региона на Ставропол вече имаше атака - в нефтохранилище в село Вязники, където избухна пожар, а сега петролният склад е бил нападнат отново и пак е в пламъци, признава местният губернатор. Същото показват и кадри на очевидци. Има съобщения за експлозии и пожар.

Още: Ставропол, Краснодар, Крим - украинските дронове атакуват и поразяват (ВИДЕО)

„В близост до Ставропол се отблъсква атака с вражески дрон. Атаката доведе до пожар в индустриалната зона на село Вязники в Шпаковския район. На мястото са пристигнали пожарни екипи и други служби за спешна помощ, а на мястото е и кметът на района Игор Владимирович Серов. Според оперативните доклади няма жертви“, написа губернаторът.

Анализът на руския опозиционен канал ASTRA въз основа на отворени източници (OSINT) потвърждава пожар в нефтохранилището. Кадрите са заснети в Ставропол. На 1,2 км оттам се намира още едно нефтохранилище, което вече беше атакувано от украински дронове в нощта на 9 юли, съобщи ASTRA. „Коммерсант“ по-рано уточни, че нефтохранилището, атакувано на 9 юли, е принадлежало на АД „Роснефт-Ставропол“.

Още: Човекът зад "Фламинго": През есента тестваме балистична ракета срещу Русия, Москва ще е първата цел (ВИДЕО)

Атака и срещу региона на Москва

Имаше нападение и в Солнечногорск, Московска област. Жителите твърдят, че дрон се е разбил в жилищен небостъргач. Няма данни за ранени, твърди ASTRA, но губернаторът на региона съобщи за двама пострадали.

От 22:00 часа снощи над Москва и околностите са били свалени 40 безпилотни летателни апарата, заяви кметът Сергей Собянин.

Трима души са загинали, а петима са ранени при нощните атаки в Московска област, твърди губернаторът. „Тази вечер силите за противовъздушна отбрана и средствата за електронна война отблъснаха поредната атака с дронове в Московска област. В региона бяха свалени и неутрализирани 81 безпилотни летателни апарата. Дроновете бяха унищожени над Одинцово, Наро-Фоминск, Руза, Раменское, Можайск, Волоколамск, Чехов, Озеры, Истра, Подолск, Ступино, Домодедово, Солнечногорск и Коломна. За съжаление, има загинали и ранени. В село Пионерски в Истра трима души загинаха, а още трима бяха ранени в резултат на катастрофа с дрон. В пет частни къщи избухна пожар. Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Всички пострадали получават необходимата медицинска помощ. В Солнечногорск двама души бяха ранени, след като безпилотен летателен апарат се удари в жилищен блок. Стената и прозорецът на сградата бяха повредени. Пострадалите получават цялата необходима помощ. За щети се съобщава и в село Бабкино (Истра), където бяха повредени две частни къщи. В Можайск бяха повредени корнизът и стъклата на два прозореца в жилищен блок. Няма ранени“, се посочва в изявлението.