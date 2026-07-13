Рекорд: Стотици мигранти прекосиха Ламанша с една лодка

Малка лодка прекоси Ламанша с 128 души на борда. Това е най-големият брой хора, които са направили това пътуване с един-единствен плавателен съд, отбеляза ДПА. Според данни, публикувани от Министерството на вътрешните работи, общо 225 души са прекосили опасния Ламанш в петък, 10 юли, с три лодки. Около 128 от тези хора са били в една лодка, като по този начин са подобрили предишния рекорд за един кораб от 125 души, поставен през септември 2025 година. Още: Мигрантите във Великобритания ще връщат на държавата по 10 000 паунда

По-големи рискове отвсякога

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Цифрата, съобщена за първи път от BBC, показва, че контрабандистките банди "поемат по-големи рискове от всякога, като броят на хората, които натъпкват в непригодни за плаване лодки, нараства с всяка изминала година", заяви пред телевизионния канал говорител на Министерството на вътрешните работи.

Въпреки че рекордният брой на мигранти в една лодка е бил надминат, данните показват, че общият брой на мигрантите, прекосяващи Ламанша, изглежда е спаднал.

Според най-новите данни на Министерството на вътрешните работи около 11 884 мигранти са пристигнали в периода от началото на януари до края на юни.

Това е с 41% по-малко от общия брой, достигнал Обединеното кралство към същия момент миналата година, който беше 19 982. Той е с 12% по-нисък и в сравнение с 13 489-те, пристигнали през първите шест месеца на 2024 г.

Рязкият спад вероятно отразява редица фактори, включително времето, доставките на части за малки лодки, правителствената политика и притока на мигранти към Европа от други части на света.

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