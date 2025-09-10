Войната в Украйна:

"Опасна ескалация": Радев с позиция след руските дронове над Полша

Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежението между Русия и НАТО. Такива действия също подкопават усилията за възстановяване на мира в Европа, от който спешно се нуждаем сега. Това написа на профила си в социалната мрежа Х президентът Румен Радев.

По-рано днес руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша. 19 от тях бяха засечени от радарите, а поне три неутрализирани от противовъздушната отбрана с помощта на нидерландски изтребители. Това е първият случай на свалени руски дронове на територията на страна-членка на НАТО. Безпилотните апарати са били изстреляни по Украйна при широкомащабна въздушна атака. Един от свалените дронове е паднал върху жилищна сграда в източна Полша. Няма пострадали.

Премиерът Доналд Туск обяви, че ще поиска активиране на член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации с партньорите от НАТО, ако териториалната цялост на една държава е застрашена.

Елин Димитров
