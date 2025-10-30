Опасното "Барби лекарство" се разпространява все повече: Рисковете за здравето са огромни

Когато става въпрос за употребата на лекарства, намерени в интернет, трябва да се проявява особена предпазливост. Всички лекарства трябва да бъдат предписани от лекар и да се използват само когато са одобрени от здравните власти. При лекарството, известно като "Барби лекарство", тези условия не се спазват и загрижеността на здравните организации нараства.

Какво е "Барби лекарство" и защо е толкова опасно за кожата?

Снимка: iStock

Лекарството е известно с това име, защото постига много бърз тен, като стимулира производството на меланин. В Испания той започна да се използва благодарение на рекламата в интернет и социалните мрежи, но местните власти стартираха кампания, в която предупреждават за опасностите и неблагоприятните ефекти, които този продукт може да има.

Важно е да се отбележи, че въпросният продукт не е одобрен за продажба в нито една страна от Европейския съюз, САЩ и Австралия. Той се продава само в интернет, макар и напълно незаконно. Най-честата форма за употреба на рекламираното вещество е подкожно инжектиране или спрей, макар че се разпространява и под формата на хапчета.

Опасните ефекти за нашето здраве

Снимка: iStock

Здравните власти напомнят, че продължителното излагане на слънце причинява бръчки и петна. Освен това, UVA и UVB лъчите могат да увредят ДНК на кожните клетки, увеличавайки риска от меланом и други видове рак. Всичко това би се влошило, ако в допълнение към това хората си инжектират вещества като описаните по-горе.

Лекарите и другите специалисти в медицинската сфера вече се опасяват, че това вещество ще се разпространи не само в Испания, но и в другите европейски страни. "В Испания все още не е толкова често срещано, но ще се появи, защото в други страни има инфлуенсъри, които го препоръчват постоянно", казва фармацевтът Алваро Фернандес в изявления, цитирани от "Marca".

