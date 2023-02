Орбан единствен не аплодира Зеленски в Брюксел, украинецът го покани в Киев (ВИДЕО и СНИМКИ)

Орбан бе единственият от лидерите на ЕС, който демонстративно отказа да аплодира украинския президент Володимир Зеленски по време на общата снимка, а гримасите му на кадрите внасят допълнителни нюанси в цялата картина.

Kremlin ally Viktor Orban showed his true colors in Brussels today as the only EU leader who refused to applaud Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy https://t.co/LsdYvNL1KI